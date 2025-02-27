Трамп анонсував мита для Європи — Finance.ua

Трамп анонсував мита для Європи Сьогодні 10:03 — Світ

Трамп анонсував мита для Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром запровадить 25% мита проти Європейського Союзу, який був «створений, щоб обдурити Сполучені Штати».

Про це він заявив на першому засіданні уряду в середу, 26 лютого, повідомляє The Guardian.

Трамп сказав, що невдовзі оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.

«Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%», — заявив президент США.

Він не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися «в загальному».

«Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого», — сказав Трамп.

ЄС пообіцяв «рішуче та негайно» відповісти на «невиправдані» торгівельні бар’єри, сигналізуючи про те, що він готовий швидко відповісти на нові тарифи.

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«ЄС рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар’єри для вільної та чесної торгівлі, включно з тим, коли тарифи використовуються для оскарження законної та недискримінаційної політики. ЄС завжди захищатиме європейський бізнес, працівників і споживачів від невиправданих мит», — сказав представник Єврокомісії.

Видання зазначає, що французький президент Еммануель Макрон цього тижня зустрівся з Трампом у Вашингтоні, і висловив сподівання на те, що зміг відмовити Трампа від торгової суперечки з ЄС і натомість зосередився на своїх відносинах з Китаєм.

«Давайте, ви не можете вести торгову війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я його переконав», — сказав Макрон Fox News після зустрічі.

Нагадаємо, 20 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував з 1 лютого введення 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. Митний тариф на імпорт з Китаю мав би складати 10%.

У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США.

Фондовий ринок США обвалився після заяв Трампа

Фондовий ринок США обвалився на $500 мільярдів всього через годину після заяви президента Дональда Трампа про запровадження нових мит на європейські товари.

Реакція ринку була миттєвою: основні біржові індекси пішли вниз, а капіталізація найбільших компаній почала стрімко скорочуватися.

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