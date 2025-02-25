ЄС розширив перелік потенційних мит у відповідь на торговельні погрози Трампа — Finance.ua

ЄС розширив перелік потенційних мит у відповідь на торговельні погрози Трампа Сьогодні 17:18 — Світ

ЄС розширив перелік потенційних мит у відповідь на торговельні погрози Трампа

ЄС розширив перелік американських товарів, на які можуть бути запроваджені відповідні мита у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа ввести тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними Bloomberg, якщо нові заходи США торкнуться також похідних продуктів, вони можуть зачепити європейський експорт на суму до 29,3 мільярда доларів. Це приблизно в чотири рази більше, ніж у попередній раз, коли Трамп вводив обмеження проти металургійної галузі ЄС.

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У межах перегляду глобальних торговельних правил Трамп анонсував низку мит, зокрема 25% на експорт сталі та алюмінію. Вони можуть набрати чинності вже 12 березня. Він також заявив про намір запроваджувати дзеркальні мита.

Список американських товарів, які ЄС планував обкласти митами у відповідь на попередні заходи Трампа, наразі заморожений до кінця березня. Проте якщо ситуація не зміниться, він автоматично набуде чинності. Остаточні коригування цього списку залежать від точного впливу нових обмежень США, який поки що невідомий, зазначають джерела.

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Розширюючи перелік цільових товарів, ЄС оцінює його вплив на економіку США, можливість альтернативних постачань для Європи та наслідки для країн-членів. При цьому будь-які заходи у відповідь мають бути пропорційними до дій США та відповідати правилам Світової організації торгівлі (СОТ).

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію, винятків нема для жодної країни.

Економічна Правда За матеріалами:

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