Японія просить США звільнити її від мита на сталь і алюміній — Finance.ua
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Японія просить США звільнити її від мита на сталь і алюміній

Світ
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Японія просить США звільнити її від мита на сталь і алюміній
Японія просить США звільнити її від мита на сталь і алюміній
Уряд Японії звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній. Як відомо, 25% мита набудуть чинності з 12 березня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр торгівлі Йодзі Муто розповів журналістам, що прохання було озвучено в середу, 12 лютого. Він додав, що уряд уважно вивчить вплив тарифних заходів США на японські компанії та вживе необхідних заходів.
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Своєю чергою міністр фінансів Кацунобу Като і головний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаяші також констатував пильність Токіо з цього приводу на окремих прес-конференціях.
Видання нагадує, що 2018 року Трамп запровадив мита на сталь та алюміній від своїх найбільших торговельних партнерів, включно з ЄС та Японією, пославшись на ризики для національної безпеки. Однак пізніше, під час правління Джо Байдена, США і Японія досягли перемир’я, яке дало змогу більшості постачань сталі з азійської країни йти без мит.
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Також видання пише, що 2024 року Японія експортувала до США 1,1 млн тонн сталі на суму 303 млрд єн і 74 565 тонн кольорових металів на суму 179 млрд єн, включно з алюмінієм. Вони склали 1,4% і 0,8% від загального обсягу експорту в США відповідно.
Нагадаємо, президент США підписав указ про введення 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з 4 березня. Найбільше це вплине на Канаду, Мексику, Бразилію та Південну Корею, проте Австралія може отримати винятки.
За матеріалами:
УНН
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