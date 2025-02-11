Мита США на сталь вплинуть на металургійну галузь України, яка постраждала від агресії рф — Свириденко
Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне рішення до початку дії запроваджених США мит, які вплинуть на металургійну галузь.
Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х.
Ми доклали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) February 11, 2025
Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії.
Та ми налаштовані на активну роботу з партнерами для…
За словами віцепрем’єрки, Україна доклала усіх зусиль, щоб вітчизняна сталь лишалася за межами 25% тарифів у США.
«Рішення США з 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії», — написала Свириденко.
Вона додала, що Україна налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита в 25% на імпорт сталі і алюмінію. Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США та використання міжнародної торгівлі як джерела доходу.
Європейський Союз вже анонсував контрзаходи у відповідь на ці мита.
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