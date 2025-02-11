Євросоюз відповість на тарифи США контрзаходами — Finance.ua
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Євросоюз відповість на тарифи США контрзаходами

Світ
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Євросоюз відповість на тарифи США контрзаходами
Євросоюз відповість на тарифи США контрзаходами
Європейський Союз не бачить жодних підстав для запровадження тарифів на свій експорт до США, включаючи поставки сталі й алюмінію, та відповість на рішення адміністрації США щодо запровадження таких тарифів контрзаходами, відповідно до власних інтересів та європейських цінностей.
Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту заявив єврокомісар з торгівлі й економічної безпеки, з міжінституційних відносин й прозорості Марош Шефчович.
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«Ми завжди говорили, що будемо захищати інтереси ЄС від несправедливих заходів, відповідно до європейських цінностей. Цей час прийшов. Ми наразі оцінюємо масштаб заходів, що були оголошені (в США. — Ред.) цієї ночі, і будемо відповідати твердо й пропорційно, з використанням контрзаходів. Ми будемо діяти, щоб захистити наші економічні інтереси. Ми захистимо наших працівників, наш бізнес та споживачів. Це шлях для захисту європейських інтересів, але це для нас небажаний сценарій», — наголосив представник Єврокомісії.
Він висловив жаль з приводу того, що цієї ночі президент США своїм указом оголосив про запровадження тарифів у 25% на весь імпорт сталі й алюмінію до США з 12 березня та введення тарифів на всі інші європейські товари, що будуть запроваджені вже цього тижня.
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«Ми глибоко жалкуємо з приводу цих рішень й оголошень. ЄС не бачить жодного обґрунтування для застосування тарифів на наш експорт. Вони є економічно контрпродуктивними, особливо з урахуванням глибоко інтегрованих мереж виробництва, які були створені завдяки нашим інтенсивним трансатлантичним зв’язкам у торгівлі та інвестиціях. Тарифи означають податки, це погано для бізнесу і ще гірше для споживачів», — підкреслив єврокомісар.
Він зауважив, що шляхом запровадження тарифів адміністрація США буде обкладати податком власних громадян, збільшить витрати для американського бізнесу та підживлюватиме інфляцію. Крім того, такі тарифи є глобально шкідливими для інших торгівельних партнерів, прямо залучених до трансатлантичної співпраці між ЄС і США, несуть ризики переривання у міжнародній торгівлі та для глобальної торгівельної системи як такої.
«Якщо говорити просто, це сценарій взаємного програшу… Ми залишаємося відданими конструктивному діалогу, ми готові до переговорів та до пошуку взаємовигідних рішень, де це є можливим. Ставки є дуже високими для обох сторін», — додав Шефчович.
За матеріалами:
Укрінформ
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