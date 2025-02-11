Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США — Finance.ua

Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США Сьогодні 18:33 — Світ

Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що країна не планує вживати заходів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи на сталь та алюміній, висловивши сподівання на укладення угоди зі Сполученими Штатами.

Про це інформує Bloomberg

«Я твердо вірю, що угода може бути укладена, — наголосила Рівз. — Я не вірю в тарифи. Я не хочу бачити більше тарифів».

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Британський уряд сподівається, що його збалансовані торговельні відносини зі США можуть стати аргументом для отримання вільного доступу до американського ринку.

«Збалансована торгівля — а саме таку торгівлю мають Велика Британія та США — немає ні надлишку, ні дефіциту, наша торгівля є досить збалансованою. Насправді не існує жодної проблеми, яку потрібно вирішувати за допомогою тарифів чи будь-яких інших бар’єрів», — додала вона.

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Рівз також зазначила, що близько 10% сталі, виготовленої у Великій Британії, експортується до США, а країна також імплементує сталь з американських підприємств. Вона припустила, що, хоча ЄС заявив, що відповість «твердими і пропорційними контрзаходами», заходи у відповідь не допоможуть британській економіці.

«Якщо ми будемо оподатковувати речі, які надходять з Америки, то найбільше програють люди в нашій країні, які купують ці речі, які тепер платять більше грошей за те, за що раніше вони платили менше, — зауважила Рівз. — Для Америки це також гірше, тому що тамтешні товари стануть дорожчими. Це підштовхує інфляцію, а ми намагаємося її знизити».

Рівз планує обговорити цю позицію з міністром фінансів США Скоттом Бессентом на черговій зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Кейптауні.

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