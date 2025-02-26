Трамп планує продавати «золоті картки» для отримання громадянства США за $5 млн — Finance.ua

Трамп планує продавати «золоті картки» для отримання громадянства США за $5 млн Сьогодні 10:35 — Світ

Трамп планує продавати «золоті картки» для отримання громадянства США за $5 млн

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск програми продажу «золотих карток» для заможних іноземців вартістю $5 млн. Ці картки надаватимуть право на проживання і роботу в Сполучених Штатах та полегшать процес отримання громадянства.

Про це пише CNN.

«У нас є грін-карти, а це буде „золота картка“. Ми встановимо ціну приблизно в $5 млн. Вона надасть усі переваги грін-карти та стане шляхом до громадянства. Заможні люди приїжджатимуть до нас і купуватимуть її», — пояснив Трамп.

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За його словами, продаж «золотих карток» стартує приблизно через два тижні, і він прогнозує, що їх купуватимуть мільйонами. На запитання журналістів про можливість продажу таких карток російським олігархам президент відповів: «Так, можливо. Я знаю кількох російських олігархів — вони дуже приємні люди».

Міністр торгівлі Говард Лутнік зазначив, що нова ініціатива може замінити чинну програму EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам отримувати грін-карти через вкладення в американські проєкти та створення робочих місць.

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Програма EB-5, створена Конгресом США у 1990 році, спрямована на стимулювання економічного розвитку шляхом залучення іноземних інвестицій. Вона надає інвесторам та їхнім сімʼям можливість отримати статус постійного резидента США за умови інвестування значних коштів в економіку країни та створення нових робочих місць.

Мінімальний розмір інвестицій становить $1 050 000 або $800 000 у депресивні регіони. Кошти мають сприяти створенню або збереженню щонайменше 10 робочих місць для громадян США, а їхнє походження повинно бути підтверджено законними джерелами. Головний заявник може включити в заявку подружжя та дітей до 21 року, які також отримують статус постійних резидентів.

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