США продовжили на півтора року дію спецстатусу TPS для українців — Finance.ua

США продовжили на півтора року дію спецстатусу TPS для українців Сьогодні 09:35

США продовжили на півтора року дію спецстатусу TPS для українців

У Сполучених Штатах Америки продовжили на 18 місяців дію статусу тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS) для громадян України, які перебувають у США через російську широкомасштабну військову агресію.

Про це повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

В американському відомстві зазначили, що продовження дозволяє відповідним громадянам України, які прибули у країну до 16 серпня 2023 року, зберігати статус TPS, і дозвіл на працевлаштування після перевірки.

«Продовження TPS пов’язане з триваючим збройним конфліктом та надзвичайними та тимчасовими умовами в Україні, які не дозволяють громадянам України, які мають право на отримання допомоги, безпечно повернутися», — розповіли в міністерстві США.

Так, вказується в релізі відомства 10 січня, після відповідного аналізу було встановлено, що 18-місячне продовження TPS є «виправданим через умови, спричинені розширенням російського військового вторгнення в Україну, найбільшої звичайної військової операції в Європі після світової війни II».

Перереєстрація для підтвердження статусу TPS

Розширення TPS для громадян України дозволяє приблизно 103 700 поточним правомочним бенефіціарам повторно зареєструватися для цього спеціального статусу за умови проведеної перевірки на відповідність вимогам програми.

Також зазначається, що перереєстрація обмежена особами, які раніше були зареєстровані зі статусом в TPS для громадян України.

«Ця група включає громадян України (та осіб без громадянства, які востаннє проживали в Україні), які безперервно проживають у Сполучених Штатах принаймні з 16 серпня 2023 року, маючи або не маючи законного імміграційного статусу», — пояснили в американському відомстві.

В міністерстві внутрішньої безпеки США також звернули увагу, що кожна особа, яку опрацьовує Департамент внутрішньої безпеки, проходить сувору перевірку національної та громадської безпеки під час початкового процесу подання заявки та ще раз під час перереєстрації.

«Якщо буде виявлено, що якась особа представляє загрозу, вона може бути затримана, вислана або передана до інших федеральних відомств для подальшого розслідування чи кримінального переслідування, якщо це необхідно. Фізичні особи не допускаються до TPS, якщо вони були засуджені за будь-який тяжкий злочин або два проступки», — розповіли в міністерстві.

Крім того, американське відомство визнає, що «не всі повторно зареєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії їх поточного EAD», і автоматично подовжує на 12 місяців термін дії EAD, раніше виданих за позначенням TPS України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.