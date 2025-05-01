Угода про корисні копалини з США: нардеп назвав основні ризики для України — Finance.ua

Угода про корисні копалини з США: нардеп назвав основні ризики для України Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Угода про корисні копалини з США: нардеп назвав основні ризики для України

Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин між Україною та США набере чинності після ратифікації Верховною Радою України і діятиме необмежений термін, поки обидві сторони не погодяться її припинити.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, підписана Угода має перевагу над українським внутрішнім законодавством. Україна зобов’язується не погіршувати умови для фонду шляхом ухвалення нових законів чи змін, а також не може посилатися на власне законодавство для виправдання невиконання цієї Угоди.

Що стосується конвертації коштів та валюти, Железняк відмітив, що, згідно з документом:

Україна гарантує вільну конвертацію гривні в долари США і безперешкодний переказ коштів за кордон без будь-яких додаткових платежів чи затримок. У разі економічної кризи (значне погіршення платіжного балансу чи скорочення золотовалютних резервів) Україна може тимчасово вводити обмеження на перекази та конвертацію. Такі заходи мають бути погоджені із США. Україна зобов’язана компенсувати фонду всі збитки, які можуть виникнути внаслідок таких обмежень.

Недоліки та ризики в Угоді

Нардеп також назвав основні ризики та питання щодо Угоди для України.

1. Ризик втрати частини бюджетних доходів

Україна віддає половину доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки.

2. Обмеження контролю над природними ресурсами

Пріоритетні права фонду щодо інвестицій та купівлі природних ресурсів можуть суттєво обмежити можливості України обирати найбільш вигідні комерційні умови та партнерів.

3. Обмеження фінансової самостійності

Гарантована конвертація та переказ коштів. Україна також повинна компенсувати фонду будь-які витрати у разі економічних обмежень.

4. Суттєві правові обмеження та домінування умов США

Пріоритетність Угоди над українським законодавством обмежує право України самостійно регулювати власне законодавче середовище у сфері інвестицій та природних ресурсів.

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5. Військова допомога

«Поки з тексту не зрозуміло, умовно якщо ми купуємо зброю — то це теж вважається американським внеском до військової допомоги Україні і рахується у Фонд», — написав Железняк.

6. Строки

Угода безстрокова, і поки що у тексті не вказаний конкретний механізм внесення змін.

7. Гарантії безпеки

За словами нардепа, такі поняття у документі відсутні.

«Ось саме це є у тексті. Все інше у постах (в тому числі Шмигаля та Свириденко) треба очікувати тільки в наступних документах, які будуть після ратифікації», — підсумував Железняк.

Довідка Finance.ua:

у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин;

державний секретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про природні ресурси між Україною та Сполученими Штатами «кроком у припиненні цієї війни».

президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд.

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