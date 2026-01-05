Що буде з курсом долара і євро у 2026 році: три можливі сценарії
2025 рік на валютному ринку запам’ятався відносною стабільністю курсу долара до гривні. Водночас євро суттєво зріс як щодо долара США, так і щодо української національної валюти.
Про це сказано в статті Finance.ua «Курс валют: що формувало динаміку 2025 року».
Аналітики виділяють три можливі сценарії розвитку валютного ринку у 2026 році.
1. Контрольований курс за умов стабілізації
Оптимістичний сценарій передбачає збереження або збільшення обсягів міжнародної фінансової допомоги, ефективну політику Національного банку та помірний рівень інфляції.
За таких умов курс долара може утримуватися у межах 42−44 грн за долар протягом усього 2026 року без суттєвих девальваційних коливань.
Такий варіант можливий у разі збереження інтенсивності бойових дій на поточному рівні, що стимулюватиме західних партнерів продовжувати фінансову підтримку України в наявних обсягах.
2. Помірне ослаблення гривні щодо іноземних валют
Більшість прогнозів на 2026 рік передбачають помірну девальвацію гривні щодо основних іноземних валют.
У цьому випадку курс долара може зрости до 43−45 грн за долар, а євро — до 50−52 грн за євро.
Зростання курсу іноземних валют, за оцінками аналітиків, буде поступовим і не спричинить масового відтоку коштів з ОВДП або гривневих депозитів у готівкову валюту.
3. Песимістичний
Найгірший сценарій можливий у разі скорочення міжнародної фінансової допомоги, її нерівномірного надходження або посилення геополітичної напруженості, зокрема через погіршення ситуації на фронті.
За таких умов гривня може слабшати швидше, що створить додатковий інфляційний тиск. У цьому випадку курс долара може перевищити 45−46 грн за долар до кінця 2026 року.
Також можливий частковий відтік коштів з гривневих депозитів та ОВДП у валюту, зокрема у готівкову форму, валютні депозити або ОВДП у доларах і євро.
Вирішальним фактором у такій ситуації залишатиметься позиція Національного банку України та його подальші дії на валютному ринку.
📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
Поділитися новиною
Також за темою
Що буде з курсом долара і євро у 2026 році: три можливі сценарії
Долар зріс до двотижневого максимуму на тлі подій у Венесуелі
Нові банкноти в Сирії: прибрали два нулі (фото)
Рекордні $4,5 млрд продав Нацбанк на міжбанку в грудні
НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні
В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року