Що буде з курсом долара і євро у 2026 році: три можливі сценарії

2025 рік на валютному ринку запам’ятався відносною стабільністю курсу долара до гривні. Водночас євро суттєво зріс як щодо долара США, так і щодо української національної валюти.

Аналітики виділяють три можливі сценарії розвитку валютного ринку у 2026 році.

1. Контрольований курс за умов стабілізації

Оптимістичний сценарій передбачає збереження або збільшення обсягів міжнародної фінансової допомоги, ефективну політику Національного банку та помірний рівень інфляції.

42−44 грн за долар протягом усього 2026 року без суттєвих девальваційних коливань. За таких умов курс долара може утримуватися у межахпротягом усього 2026 року без суттєвих девальваційних коливань.

Такий варіант можливий у разі збереження інтенсивності бойових дій на поточному рівні, що стимулюватиме західних партнерів продовжувати фінансову підтримку України в наявних обсягах.

2. Помірне ослаблення гривні щодо іноземних валют

Більшість прогнозів на 2026 рік передбачають помірну девальвацію гривні щодо основних іноземних валют.

У цьому випадку курс долара може зрости до 43−45 грн за долар, а євро — до 50−52 грн за євро.

Зростання курсу іноземних валют, за оцінками аналітиків, буде поступовим і не спричинить масового відтоку коштів з ОВДП або гривневих депозитів у готівкову валюту.

3. Песимістичний

Найгірший сценарій можливий у разі скорочення міжнародної фінансової допомоги, її нерівномірного надходження або посилення геополітичної напруженості, зокрема через погіршення ситуації на фронті.

За таких умов гривня може слабшати швидше, що створить додатковий інфляційний тиск. У цьому випадку курс долара може перевищити 45−46 грн за долар до кінця 2026 року.

Також можливий частковий відтік коштів з гривневих депозитів та ОВДП у валюту, зокрема у готівкову форму, валютні депозити або ОВДП у доларах і євро.

Вирішальним фактором у такій ситуації залишатиметься позиція Національного банку України та його подальші дії на валютному ринку.

