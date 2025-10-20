В Україні 20 жовтня в усіх областях діятимуть графіки обмеження електроенергії
Як повідомляє «Укренерго», понеділок, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися графіки обмеження електроенергії та оновлення щодо подачі світла можна на сторінках обленерго в кожній області окремо.
Нагадаємо, 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діяли графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також у частині областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00.
