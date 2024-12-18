В Україні побудують потужну вітряну станцію — Finance.ua

В Україні побудують потужну вітряну станцію
Компанія Elementum Energy побудує нову вітряну електростанцію потужністю 200 мегаватів. Її планують розмістити на заході України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukraine Business News. Проєкт реалізують на стику Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.
Що відомо про нову ВЕС
Як повідомляє видання, Elementum Energy є найбільшим виробником альтернативної енергії в Україні. Новий проєкт передбачає будівництво вітроелектростанції на стику Львівської, Тернопільської та Рівненської областей із загальним обсягом інвестицій понад 300 мільйонів євро.
Очікується, що станція щорічно вироблятиме близько 700 гігават-годин електроенергії, чого вистачить для забезпечення потреб майже 600 000 українців. Будівництво має розпочатися вже цього року.
За даними порталу, у 2022 — 2024 роках в Україні було введено в експлуатацію понад 860 мегаватів нових потужностей у сфері відновлюваної енергетики. Зокрема, на початку цього року на Закарпатті запрацювала вітроелектростанція, яка вже виробила один мільйон кіловат-годин електроенергії.
Також триває будівництво вітропарку на Волині, який включатиме понад 20 вітрових установок, а на Хмельниччині добігає кінця зведення однієї з двох вітроелектростанцій потужністю 2 мегаватів.
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