Через атаку рф на енергетику 5 з 9 енергоблоків України знизили потужність — МАГАТЕ Сьогодні 13:10 — Енергетика

МАГАТЕ повідомило про зниження потужності 5 з 9 діючих енергоблоків в Україні через ранкову атаку РФ. Під час атаки українські сили збили 81 ракету та 80 дронів.

П’ять з 9 енергоблоків в Україні знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетику, повідомили в МАГАТЕ у п’ятницю.

«Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру», — повідомили в МАГАТЕ у X.

УНН За матеріалами:

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