Через атаку рф на енергетику 5 з 9 енергоблоків України знизили потужність — МАГАТЕ — Finance.ua
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Через атаку рф на енергетику 5 з 9 енергоблоків України знизили потужність — МАГАТЕ

Енергетика
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МАГАТЕ повідомило про зниження потужності 5 з 9 діючих енергоблоків в Україні через ранкову атаку РФ. Під час атаки українські сили збили 81 ракету та 80 дронів.
П’ять з 9 енергоблоків в Україні знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетику, повідомили в МАГАТЕ у п’ятницю.
«Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру», — повідомили в МАГАТЕ у X.
За матеріалами:
УНН
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