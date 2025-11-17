0 800 307 555
У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною — деталі

37
У Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі в Україну.
Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у Twitter.
«Я перебуваю на постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування», — написав Туск.
За даними польських ЗМІ, інцидент стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.
Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, що з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й склади, що прямують до Любліна, Хелма та далі — в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
