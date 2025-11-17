0 800 307 555
Тисячі українців можуть залишитися без компенсацій за зруйноване житло

Мільйони українських домогосподарств постраждали від обстрілів, проте не всі з них подали або правильно оформили заявки на компенсацію. Через це тисячі українців ризикують так і не отримати відшкодування.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона. Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тисяч повідомлень, із яких понад 425 тисяч — без верифікованої інформації із Державного реєстру речових прав (ДРРП). А отже, ці люди не зможуть отримати відшкодування, зазначає Лубінець.

Що заважає отримати компенсацію

Основна причина — відсутність верифікованої інформації про право власності у ДРРП.
Більшість перешкод у самій системі:
  • люди часто не мають оригіналів документів;
  • архіви Бюро технічної інвентаризації (БТІ) знищені або недоступні;
  • інформаційна довідка з БТІ є платною;
  • бракує інформації: багато громадян навіть не знають, що потрібно зареєструвати своє право у ДРРП.
Офіс Омбудсмана систематично отримує звернення від людей, які втратили житло і не можуть довести своє право на нього.
«Під час організованого нами заходу, що охопив понад 4 тисячі осіб, ми отримали понад 150 запитань щодо порядку реєстрації прав власності. Це свідчить про значну потребу в підтримці та роз’яснювальній роботі», — написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Як вирішити цю проблему

Лубінець наполягає на двох пунктах, які допоможуть вирішити проблему:
  1. Посиленні інформаційної роботи серед громадян, особливо в громадах, де проживають ВПО.
  2. Запровадженні спрощеної адміністративної процедури підтвердження права власності — без обов’язкових документів БТІ на основі копій документів, рішень місцевих рад, свідчень або старих архівних даних.
«Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право — через недосконалість системи», — написав він.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
