НБУ не знає, звідки в Україну потрапили долари, що фігурують в операції «Мідас»

В Україні не існує реєстру, який би допоміг ідентифікувати, звідки в Україну потрапляють конкретні купюри іноземної валюти.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, присвяченого корупційній схемі у сфері енергетики.

«Якщо коротко відповісти, на жаль, немає унікального реєстру, по якому можна було б звірити штрих-коди, номери і співставити, звідки ці купюри з’явились в Україні. Можливо, така інформація є у Федеральної резервної системи, але точно на території України такого реєстру не існує», — наголосив Олійник.

За його словами, наразі в Україні імпортують долари та євро вісім банків.

Деякі використовують валюту лише для власного користування, інші — продають банкам та іншим учасникам фінансового ринку. Загалом йдеться про мільярди, зокрема доларів.

Виокремити, звідки потрапили на український ринок окремі мільйони, як підкреслив представник Нацбанку, неможливо.

«…дізнатись, де конкретно цей мільйон був, чи він був у банку, чи він був на „сірому“ ринку, чи він був у інвестиційних компаній чи „обмінках“, зараз достеменно сказати неможливо без наявності системи реєстрації», — сказав Олійник.

НБУ збирає інформацію

Він додав, що наразі регулятор почав збирати інформацію по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, і хто використовує її виключно для власних цілей.

Раніше повідомлялося, що НАБУ переходить до фінансового боку розслідування операції «Мідас», під час якого за допомогою Державної служби фінансового моніторингу з’ясовуватиме рух коштів фігурантів розслідування.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Як ми повідомляли раніше, у ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією», і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

