Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо

Аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких 13 листопада президент ввів санкції строком на три роки.

Як з’ясувалося, Тімур Міндіч — ФОП із КВЕДом «Розповсюдження кіно- та відеофільмів», пов’язаний із 17 юрособами в Україні. Дві з них — «Мега Бренд» і «Мегатона» — ліквідовані у 2019 р. Партнером Міндіча в останній був Петро Палиця, який, за інформацією видання Ділова Столиця, є батьком нардепа Ігоря Палиці.

Серед активних — дев’ять компаній із сумарним виторгом 218,6 млн грн у 2024 році, зокрема:

«Квартал 95» — 120,8 млн грн,

«Драйв Продакшн» — 42,7 млн грн,

«Квартал ТВ» — 22,5 млн грн,

«Стедіум Фемілі» — 14,4 млн грн,

«Кварцит ДМ» — 10,4 млн грн,

«Віжн Квартал ТВ» — 5,3 млн грн,

«Кіностолиця» — 2,5 млн грн,

«Скай Фуд Сервісес» — 1 200 грн,

«Кофе Бар Плюс» — 300 грн.

Дві компанії (ЗНВКІФ «Генезіс», «Некст Лайн Продакшн») показали нульовий дохід, а ще чотири («Гуд Лукінг», БО «Київ Тора Центр», «Контроль Сервіс», «Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК») — не подали фінзвітність у 2024 році.

У спільних бізнесах із Міндічем фігурують Сергій Шефір (експомічник Президента) та Геннадій Боголюбов, ексспіввласник «ПриватБанку», який також перебуває під санкціями РНБО з лютого 2025 року.

Міндіч також є бенефіціаром британської Meylor Global LLP і співвласником люксембурзької Mineral Assets Corporation SA, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії «Нью Даймонд Технолоджі», що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин рф Теймураз Хихинашвілі.

Фахівці стверджують, що ці зв’язки підтверджуються даними YC World , аналітичної системи для пошуку та візуалізації міжнародних бізнес-зв'язків.

За даними Forbes Ukraine , гумористичний проєкт Stadium Family призупинив діяльність після підозри співвласнику у корупційній схемі в енергетиці:

«Студія Квартал 95» у соцмережах заявила, що Міндіч має юридичний зв’язок із компанією, але «не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди».

Про діяльність Цукермана

фінансистом Міндіча та підозрюється у співорганізації корупційних схем у сфері енергетики. Наприкінці жовтня 2025 року виїхав за кордон, але заперечує звинувачення та заявив про намір повернутися. Олександр Цукерман (прізвисько Sugarman) — ФОП із КВЕДом «Загальна медична практика». За даними Українська правда та Радіо Свобода , він єта підозрюється у співорганізації корупційних схем у сфері енергетики. Наприкінці жовтня 2025 року виїхав за кордон, але заперечує звинувачення та заявив про намір повернутися.

Дані про осіб під санкціями доступні в системі YouControl і постійно оновлюються.

«Важливо, що така інформація залишається публічною, адже відкриті дані дають журналістам і суспільству змогу контролювати дії бізнесу та влади й не дозволяють корупції сховатися під приводом „захисту персональних даних“», — наголосили у YouControl.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Як ми повідомляли раніше, у ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією», і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

