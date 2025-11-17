0 800 307 555
День фінансів: МВФ в Україні, енергетичний сектор, довідка про взяття на облік ВПО

В понеділок, 17 листопада, до сезону «чорної п’ятниці» активно готуються і фінансові установи: вони запускають спільні акції з великими маркетплейсами, пропонують кешбеки, розстрочки та бонуси для клієнтів. Про це пи пишемо у статті:
🏛️Що банки пропонують клієнтам до «чорної п’ятниці» 2025
МВФ в Україні
НБУ, Мінфін та команда МВФ обговорили плани на найближчі дні. Експертні дискусії стосуватимуться потенційної нової програми розширеного фінансування. Деталі повідомив голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм.
  • Пізніше голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів.
  • Водночас НБУ не знає, звідки в Україну потрапили долари, що фігурують в операції «Мідас».
Енергетичний сектор
Кабінет міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
  • Також у КМДА розповіли, чи планують евакуацію людей з Києва за умов повного блекауту.
Довідка про взяття на облік ВПО
Часто ВПО стикаються з ситуацією, коли «прописка» залишилася на тимчасово окупованій території (ТОТ) або її просто немає в паспорті. Та це не означає, що такі особи не можуть стати на облік як ВПО і отримати відповідну довідку.
Курс валюти
Офіційний курс гривні в період 10−14 листопада показав невелику волатильність межах стабільного діапазону, без ознак різкого або тривалого тренду. За період 10−14 листопада офіційний курс виріс на 0,0859 грн, що становить приблизно 0,2% — тобто загальне послаблення гривні було помірним.
Які компанії найчастіше відкривали українці
У третьому кварталі 2025 року найбільше нових компаній зареєстрували у Києві. Високу динаміку також показала Львівська область. До п’ятірки лідерів увійшли Дніпропетровська, Київська та Одеська області.
Нові види поштоматів
Український поштовий оператор «Нова пошта» тестує нові формати поштоматів. Про це йдеться у повідомленні НП. Наразі компанія готує до тестування абсолютно нові моделі, щоб доставка ставала ще зручнішою.
Що дарують українці
Українці змінюють ставлення до подарунків і все частіше обирають досвід замість матеріальних речей. 71% опитаних українців надають перевагу спільно проведеному часу та новим враженням, тоді як лише 29% вважають важливішим мати річ як нагадування про подію чи людину.
