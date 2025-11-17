0 800 307 555
«Нова пошта» анонсувала нові види поштоматів

Український поштовий оператор «Нова пошта» тестує нові формати поштоматів.
Про це йдеться у повідомленні НП.
Наразі компанія готує до тестування абсолютно нові моделі, щоб доставка ставала ще зручнішою.

Що відомо про нові поштомати

  • Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.
  • Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.
  • Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.
  • Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.
Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні.
«Якщо воно пройде успішно, ці інновації з’являться у містах і селах по всій Україні», — кажуть у компанії.
Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2026 року посаду СЕО Нової пошти обійме Євген Тафійчук, операційний директор «Нової пошти».
Також Finance.ua писав про те, що «Нова пошта» підтвердила наміри відкрити відділення у США та Фінляндії, однак поки не повідомляє точні терміни їхнього запуску.
