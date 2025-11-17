«Нова пошта» анонсувала нові види поштоматів
Український поштовий оператор «Нова пошта» тестує нові формати поштоматів.
Про це йдеться у повідомленні НП.
Наразі компанія готує до тестування абсолютно нові моделі, щоб доставка ставала ще зручнішою.
Що відомо про нові поштомати
- Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.
- Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.
- Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.
- Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.
Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні.
«Якщо воно пройде успішно, ці інновації з’являться у містах і селах по всій Україні», — кажуть у компанії.
Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2026 року посаду СЕО Нової пошти обійме Євген Тафійчук, операційний директор «Нової пошти».
Також Finance.ua писав про те, що «Нова пошта» підтвердила наміри відкрити відділення у США та Фінляндії, однак поки не повідомляє точні терміни їхнього запуску.
Поділитися новиною
Також за темою
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка
Президент Польщі заявив, що востаннє підписав закон про допомогу біженцям з України
«Нова пошта» анонсувала нові види поштоматів
Як отримати довідку про взяття на облік ВПО без «прописки»
Коли Apple представить iPhone Air 2 та iPhone 18
Зеленський і Макрон підписали «історичну угоду» щодо посилення України