«Нова пошта» анонсувала нові види поштоматів

Український поштовий оператор «Нова пошта» тестує нові формати поштоматів.

Про це Про це йдеться у повідомленні НП.

Наразі компанія готує до тестування абсолютно нові моделі, щоб доставка ставала ще зручнішою.

Що відомо про нові поштомати

Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.

легкий і зручний для встановлення в приміщеннях. Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.

модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок. Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.

автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок. Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.

Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні.

«Якщо воно пройде успішно, ці інновації з’являться у містах і селах по всій Україні», — кажуть у компанії.

