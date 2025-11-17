0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA

Технології&Авто
41
Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA
Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA
Міністерство цифрової трансформації разом із NVIDIA, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, запускає ініціативу в галузі ШІ.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Навіщо це

Як пояснили у відомстві, це допоможе створити суверенну державу штучного інтелекту з власною інфраструктурою та потужним кадровим потенціалом.
Експертиза NVIDIA допоможе запустити революційні та безпечні сервіси ШІ для державного та оборонного секторів.
Читайте також
«Побудова суверенного штучного інтелекту — це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу», — каже міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На чому зосередяться

Ключові напрями ініціативи:
  • підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури NVIDIA;
  • розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту;
  • спільні R&D-проєкти;
  • підтримка стартап-екосистеми.
Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян.
Читайте також
Усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі Дії працюватимуть на базі Diia AI LLM, зокрема, вже презентований на порталі AI-асистент, майбутній асистент у мобільному застосунку та внутрішні рішення для уряду.

Що отримає Україна

У межах першого проєкту Україна отримає:
  • доступ до спеціалізованого програмного стеку NVIDIA для розробки AI-продуктів, від інфраструктури до програмного забезпечення;
  • технічну експертизу, яка прискорить навчання моделей і зменшить витрати;
  • консультаційну та технічну підтримку від команди NVIDIA, зокрема участь експертів компанії у структурованих воркшопах і сесіях з огляду архітектури.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації вже працює над створенням AI Factory — суверенної фабрики штучного інтелекту. Ініціатива базуватиметься на прискорених обчисленнях NVIDIA для розбудови національної інфраструктури критичних державних сервісів ШІ. Це частина Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яка є фундаментом для входження України до топ-3 світових лідерів у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems