Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA
Міністерство цифрової трансформації разом із NVIDIA, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, запускає ініціативу в галузі ШІ.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
Навіщо це
Як пояснили у відомстві, це допоможе створити суверенну державу штучного інтелекту з власною інфраструктурою та потужним кадровим потенціалом.
Експертиза NVIDIA допоможе запустити революційні та безпечні сервіси ШІ для державного та оборонного секторів.
«Побудова суверенного штучного інтелекту — це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу», — каже міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На чому зосередяться
Ключові напрями ініціативи:
- підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури NVIDIA;
- розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту;
- спільні R&D-проєкти;
- підтримка стартап-екосистеми.
Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян.
Читайте також
Усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі Дії працюватимуть на базі Diia AI LLM, зокрема, вже презентований на порталі AI-асистент, майбутній асистент у мобільному застосунку та внутрішні рішення для уряду.
Що отримає Україна
У межах першого проєкту Україна отримає:
- доступ до спеціалізованого програмного стеку NVIDIA для розробки AI-продуктів, від інфраструктури до програмного забезпечення;
- технічну експертизу, яка прискорить навчання моделей і зменшить витрати;
- консультаційну та технічну підтримку від команди NVIDIA, зокрема участь експертів компанії у структурованих воркшопах і сесіях з огляду архітектури.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації вже працює над створенням AI Factory — суверенної фабрики штучного інтелекту. Ініціатива базуватиметься на прискорених обчисленнях NVIDIA для розбудови національної інфраструктури критичних державних сервісів ШІ. Це частина Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яка є фундаментом для входження України до топ-3 світових лідерів у сфері штучного інтелекту.
Поділитися новиною
Також за темою
Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA
Війна в Україні призвела до буму оборонних стартапів в США: їхня вартість становить мільярди доларів
Subaru відкладає плани щодо електрифікації модельної лінійки
Електромобілі Volkswagen зможуть заряджатись на Tesla Supercharger
Microsoft створила першу суперфабрику штучного інтелекту
Маск анонсував масштабне оновлення ШІ Grok для соцмережі X