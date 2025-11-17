Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA Сьогодні 16:17 — Технології&Авто

Мінцифра співпрацюватиме з NVIDIA

Міністерство цифрової трансформації разом із NVIDIA, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, запускає ініціативу в галузі ШІ.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Навіщо це

Як пояснили у відомстві, це допоможе створити суверенну державу штучного інтелекту з власною інфраструктурою та потужним кадровим потенціалом.

Експертиза NVIDIA допоможе запустити революційні та безпечні сервіси ШІ для державного та оборонного секторів.

Читайте також SoftBank продала всю частку в Nvidia за $5,83 мільярда

«Побудова суверенного штучного інтелекту — це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу», — каже міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На чому зосередяться

Ключові напрями ініціативи:

підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури NVIDIA;

розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проєкти;

підтримка стартап-екосистеми.

Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян.

Усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі Дії працюватимуть на базі Diia AI LLM, зокрема, вже презентований на порталі AI-асистент, майбутній асистент у мобільному застосунку та внутрішні рішення для уряду.

Що отримає Україна

У межах першого проєкту Україна отримає:

доступ до спеціалізованого програмного стеку NVIDIA для розробки AI-продуктів, від інфраструктури до програмного забезпечення;

технічну експертизу, яка прискорить навчання моделей і зменшить витрати;

консультаційну та технічну підтримку від команди NVIDIA, зокрема участь експертів компанії у структурованих воркшопах і сесіях з огляду архітектури.

Раніше ми повідомляли , що Міністерство цифрової трансформації вже працює над створенням AI Factory — суверенної фабрики штучного інтелекту. Ініціатива базуватиметься на прискорених обчисленнях NVIDIA для розбудови національної інфраструктури критичних державних сервісів ШІ. Це частина Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яка є фундаментом для входження України до топ-3 світових лідерів у сфері штучного інтелекту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.