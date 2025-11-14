«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців

Війна «підсвітила» успіх «Дії», оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися із багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла відповідальна за «Дію» заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

«Ми пройшли великий шлях до того, щоб „Дія“ стала поп-культурою. Ми починали це у 2019 році, коли, будемо чесними, мало хто вірив в успіх цифрової держави, держави у смартфоні», — поділилась фахівець.

Вона додала, що особливо відчутною її користь стала тоді, коли люди стикнулися зі складнощами в інших країнах. Адже «Дія» дозволяє «у пару кліків» зробити те, що за кордоном може займати тижні.

«Ми пройшли шлях від того, що в нас в мобільному застосунку спершу було всього два документи: водійські права і техпаспорт на машину. А зараз наша цільова аудиторія — до 23 мільйонів людей, майже 200 послуг в застосунку та на порталі. 33 документи й ще багато сервісів, яких не існувало онлайн», — розповіла Коваль.

За її словами, «Дія» масштабувалась «із рівня мобільного застосунку з парою опцій до великої екосистеми, якою користується майже кожен українець».

«Дія» вже інтегрувалася в наше життя, це вже щось знайоме, рідне. Якщо тобі треба поспілкуватися з державою, це відбувається в легкий, зручний спосіб. Із кожним роком ми ставимо собі ще більші цілі, щоб держава не була «лячним монстром», — зауважила заступниця міністра.

На її думку, «держава в цілому має мінімізувати спілкування з громадянами, наскільки це можна».

Чи може «Дія» з часом охопити всі державні послуги

З часом «Дія» може замінити всі державні послуги (за якими зараз люди ходять в держустанови й стоять у чергах).

«Навіть не може, а так і буде. Ми над цим працюємо цілодобово. Це — питання часу. Є такі державні послуги, з якими людина стикається лише раз у житті. А є такі, з якими стикається на постійній основі. Працюємо, щоб онлайн була доступна більшість з них», — розповіла експерт.

Вона додала, що не йдеться про «цифровізацію паперового хаосу».

«Наприклад, є папірець, який треба кудись понести. Ми занурюємося глибше. Ставимо питання, чи потрібен цей папірець взагалі? Де він потрібен? Які є перешкоди?» — пояснила спеціаліст.

Чи може «Дія» стати обов’язковою

За словами Коваль, «Дія» — це «не зобов’язання», а «зручний інструмент».

«Я просто думаю, що з часом буде зменшуватись кількість тих, хто ходить в різні державні установи — просто тому, що це буде доступне в пару кліків онлайн», — зауважила вона.

Заступниця міністра припустила, що «через якийсь час ніхто й не згадає, що хтось колись не користувався «Дією».

«Це як свого часу їздили на конях, а потім пересіли на авто. Цей процес буде відбуватися органічно й природно. Ми не бачимо нікого сенсу насильно щось впроваджувати, когось зобов’язувати. Якщо продукт класний, то ним і так будуть користуватися», — підсумувала вона.

