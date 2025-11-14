У «Дії» з’являться нові послуги для ветеранів та родин військових Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

У «Дії» з’являться нові послуги для ветеранів та родин військових

У застосунку «Дія» готують нові цифрові сервіси для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина послуг уже проходить бета-тестування.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю РБК-Україна

Оформлення статусів та виплат онлайн

За словами Коваль, найбільшою зміною стане можливість оформлювати ключові статуси та послуги онлайн без збору додаткових документів. Якщо у військового є висновок МСЕК, достатньо подати заяву в «Дії» та додати документ. Це стане підставою для отримання статусу.

Користувачі зможуть оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

одноразову військову допомогу;

інші соціальні послуги.

Послуги працюватимуть за принципом комплексних сервісів на кшталт єМалятко або єПідприємця, коли всі можливості зібрані в одному розділі.

Розширення цифрових сервісів для ветеранів

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що перелік послуг для ветеранів поступово розширюватимуть. Команда працює разом із Міністерством у справах ветеранів над створенням сервісів, які охоплять увесь перехід військових до цивільного життя.

Окремий напрямок стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб. За словами Коваль, одним з основних питань залишається житло, особливо для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Держава готує запуск житлових сертифікатів до двох мільйонів гривень. У першу чергу їх видаватимуть тим, чиє житло було знищене на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше запрацювала єдина цифрова платформа Ветеран PRO, яка об’єднує інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соцзахисту та інших напрямів.

Також ми писали про те, що уряд запустив два нові експериментальні проєкти підтримки — для тих, хто втратив роботу, та для ветеранів і ветеранок.

