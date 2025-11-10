В Україні з’явилась єдина цифрова платформа для ветеранів Вчора 17:31

В Україні з’явилась єдина цифрова платформа для ветеранів

В Україні запрацювала єдина цифрова платформа Ветеран PRO, яка об’єднує інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соцзахисту та інших напрямів.

Про це йдеться на сайті КМДА. Проєкт реалізований Міністерством у справах ветеранів України.

Навіщо це

Ветеран PRO створено для:

ветеранів і ветеранок;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

родин загиблих Захисників і Захисниць;

фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок;

представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Інформація на платформі згрупована за напрямами:

здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога);

соціальний захист і фінансова підтримка (соціальні послуги, виплати, пенсійне забезпечення, адаптація);

житло й інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем);

транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки на комунальні послуги, страхування авто);

документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів);

освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, навчальні програми, ваучери);

податкові та адміністративні пільги (звільнення від податків, пільги на бюджетні платежі);

спорт і змагання (ветеранський спорт, спортивні заходи й змагання);

гранти та підтримка бізнесу (гранти, мікрофінансування, бізнес-спільноти).

Кожен блок містить описи послуг, покрокові інструкції, посилання та додаткову інформацію.

Як скористатися платформою

Щоб скористатися Ветеран PRO, потрібно:

перейти на сайт veteranpro.gov.ua; вибрати статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої); ознайомитись із доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями; отримати послугу онлайн або звернутись до фахівця із супроводу.

Також створено розділ «Твій Шлях» для допомоги пошуку інформації.

Також у КМДА нагадали, що у Києві працює Електронний кабінет Захисника на Порталі послуг. Тут можна в кілька кліків подати онлайн заяви на матеріальну допомогу, компенсації, психологічну підтримку та записатись на різні види реабілітації. На Порталі також зібрана інформація про пільги, виплати та соціальну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.