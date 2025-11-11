0 800 307 555
укр
SoftBank продала всю частку в Nvidia за $5,83 мільярда

Фондовий ринок
46
Японська телекомунікаційна та медіакорпорація SoftBank заявила, що продала всю свою частку в технологічному гіганті Nvidia за 5,83 мільярда доларів США.
Про це повідомляє AP.
Токійська компанія SoftBank Group Corp. заявила, що продала частку у Nvidia ще у жовтні.
Засновник японської телекомунікаційної та медіакорпорації, Масайоші Сон, нещодавно зосередився на потенціалі штучного інтелекту.
Зазначається, що SoftBank також інвестував в Arm Holdings та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Обидві компанії, що виробляють комп’ютерні чипи, отримали вигоду від зростання штучного інтелекту.
Акції SoftBank, які за останній рік зросли приблизно вдвічі порівняно з їхньою колишньою вартістю, у вівторок додали ще майже 2%.
За матеріалами:
Укрінформ
