SoftBank продала всю частку в Nvidia за $5,83 мільярда
Японська телекомунікаційна та медіакорпорація SoftBank заявила, що продала всю свою частку в технологічному гіганті Nvidia за 5,83 мільярда доларів США.
Про це повідомляє AP.
Токійська компанія SoftBank Group Corp. заявила, що продала частку у Nvidia ще у жовтні.
Засновник японської телекомунікаційної та медіакорпорації, Масайоші Сон, нещодавно зосередився на потенціалі штучного інтелекту.
Зазначається, що SoftBank також інвестував в Arm Holdings та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Обидві компанії, що виробляють комп’ютерні чипи, отримали вигоду від зростання штучного інтелекту.
Акції SoftBank, які за останній рік зросли приблизно вдвічі порівняно з їхньою колишньою вартістю, у вівторок додали ще майже 2%.
Поділитися новиною
Також за темою
SoftBank продала всю частку в Nvidia за $5,83 мільярда
Факапи в інвестиціях, та як їх уникати — думка експерта
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
Наглядова рада «Енергоатому» ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції
Фонд гарантування шукає інвестора для неплатоспроможного РВС Банку
Крипта чи фондовий ринок: експерти провели справжню битву