SoftBank продала всю частку в Nvidia за $5,83 мільярда

Японська телекомунікаційна та медіакорпорація SoftBank заявила, що продала всю свою частку в технологічному гіганті Nvidia за 5,83 мільярда доларів США.

Про це повідомляє AP.

Токійська компанія SoftBank Group Corp. заявила, що продала частку у Nvidia ще у жовтні.

Засновник японської телекомунікаційної та медіакорпорації, Масайоші Сон, нещодавно зосередився на потенціалі штучного інтелекту.

Зазначається, що SoftBank також інвестував в Arm Holdings та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Обидві компанії, що виробляють комп’ютерні чипи, отримали вигоду від зростання штучного інтелекту.

Акції SoftBank, які за останній рік зросли приблизно вдвічі порівняно з їхньою колишньою вартістю, у вівторок додали ще майже 2%.

