«Нова пошта» підтвердила плани виходу на ринки США та Фінляндії

Компанія «Нова пошта» підтвердила наміри відкрити відділення у США та Фінляндії, однак поки не повідомляє точні терміни їхнього запуску.

Про це пресслужба компанії повідомила в коментарі dev.ua.

Плани міжнародного розширення

Наразі «Нова пошта» працює у 16 країнах Європи й продовжує розширювати міжнародну присутність.

У пресслужбі компанії зазначили, що розвиток у США є частиною глобальної стратегії зростання.

«Ми прагнемо надати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку», — пояснили в компанії.

Вихід на ринок Скандинавії

Окрім американського напрямку, «Нова пошта» має плани й щодо виходу на скандинавський ринок.

«Вихід на ринок Фінляндії та країн Скандинавського півострова також є у наших планах у межах розвитку європейської мережі», — повідомили у пресслужбі.

Більш детальну інформацію про відкриття конкретних відділень компанія обіцяє оголосити на своєму сайті та у соціальних мережах.

Нагадаємо, у серпні Finance.ua вже писав , що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів. Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.

