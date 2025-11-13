«Нова пошта» підтвердила плани виходу на ринки США та Фінляндії
Компанія «Нова пошта» підтвердила наміри відкрити відділення у США та Фінляндії, однак поки не повідомляє точні терміни їхнього запуску.
Про це пресслужба компанії повідомила в коментарі dev.ua.
Плани міжнародного розширення
Наразі «Нова пошта» працює у 16 країнах Європи й продовжує розширювати міжнародну присутність.
У пресслужбі компанії зазначили, що розвиток у США є частиною глобальної стратегії зростання.
«Ми прагнемо надати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку», — пояснили в компанії.
Вихід на ринок Скандинавії
Окрім американського напрямку, «Нова пошта» має плани й щодо виходу на скандинавський ринок.
«Вихід на ринок Фінляндії та країн Скандинавського півострова також є у наших планах у межах розвитку європейської мережі», — повідомили у пресслужбі.
Більш детальну інформацію про відкриття конкретних відділень компанія обіцяє оголосити на своєму сайті та у соціальних мережах.
Нагадаємо, у серпні Finance.ua вже писав, що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів. Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.
👉 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Поділитися новиною
Також за темою
«Нова пошта» підтвердила плани виходу на ринки США та Фінляндії
Реальні зображення Honor 500: виглядає, як флагман
Android-ноутбуки на Snapdragon X: коли будуть на ринку
ОВДП випереджають інфляцію — експерт
НБУ актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
Антимонопольний комітет України наклав понад 29 млн грн штрафів: кому та за що