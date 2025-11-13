0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Реальні зображення Honor 500: виглядає, як флагман

Фондовий ринок
120
У мережі з’явилися живі фото нового Honor 500, які вперше показали його зовнішній вигляд. Знімки опублікували у Weibo — на них смартфон тримає олімпійська чемпіонка Чень Юйсі.
Honor 500 отримав оновлений горизонтальний модуль камер, як і на попередніх витоках. Задня панель має двоколірне оформлення з більш насиченим відтінком навколо блоку камер. Корпус — металевий, із пласкими боками, а виступ під камери став меншим, ніж у схожих рішень Apple.
Реальні зображення Honor 500: виглядає, як флагман
За попередніми даними, смартфон матиме 6,6-дюймовий екран із отвором під фронтальну камеру та ультразвуковий сканер відбитків. Основна камера — 200 Мп, а всередині встановлено чип Snapdragon 8s Gen 4 і 16 ГБ оперативної пам’яті.
Крім того, Honor 500 може отримати акумулятор на 8000 мА*год, що зробить його одним із найвитриваліших смартфонів у своєму класі. Офіційну дату презентації поки не оголошено.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems