Реальні зображення Honor 500: виглядає, як флагман Сьогодні 06:12 — Фондовий ринок

У мережі з’явилися живі фото нового Honor 500, які вперше показали його зовнішній вигляд. Знімки опублікували у Weibo — на них смартфон тримає олімпійська чемпіонка Чень Юйсі.

Honor 500 отримав оновлений горизонтальний модуль камер, як і на попередніх витоках. Задня панель має двоколірне оформлення з більш насиченим відтінком навколо блоку камер. Корпус — металевий, із пласкими боками, а виступ під камери став меншим, ніж у схожих рішень Apple.

За попередніми даними, смартфон матиме 6,6-дюймовий екран із отвором під фронтальну камеру та ультразвуковий сканер відбитків. Основна камера — 200 Мп, а всередині встановлено чип Snapdragon 8s Gen 4 і 16 ГБ оперативної пам’яті.

Крім того, Honor 500 може отримати акумулятор на 8000 мА*год, що зробить його одним із найвитриваліших смартфонів у своєму класі. Офіційну дату презентації поки не оголошено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.