Антимонопольний комітет України наклав понад 29 млн грн штрафів: кому та за що

Антимонопольний комітет України наклав понад 29 млн грн штрафів на компанії за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Про це пише АМКУ

Регулятор визнав, що ТОВ «Технології бізнеса» та ТОВ «Київський асфальтобетонний завод № 8» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів чотирнадцяти торгів очікуваною вартістю 245 300 000 грн на закупівлю солі для промислового переробляння, проведених підприємствами, які здійснюють утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.

Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб’єктів господарювання і, як результат, — про вчинення порушень та про усунення конкуренції компаній" під час участі у цих торгах.

За зазначені порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 365 095 грн.

Наступним рішенням АМКУ визнав дії ТОВ «БМП Краматороськ» та ТОВ «Будартель СХ 65» порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту та реставрації, проведених Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» у 2018−2020 роках із очікуваною вартістю 39 133 395,00 гривень.

1 623 364 грн. Більше На компанії накладено штрафи у загальному розміріБільше деталей тут.

