Останній великий американський банк пішов з рф — деталі

Один з найбільших західних банків на російському ринку американський Сitibank, що входив до топ-20 в рф за розміром активів, тепер остаточно йде з рф.

Російську «дочку» Citi буде продано Ренесанс Капіталу — фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров, раніше кандидат у президенти, який набрав 8% голосів на виборах 2012 року.

Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на розпорядження, яке дозволяє Citi продати російський банк, яке в середу підписав глава правлячого режиму путін.

Citi, який працював у рф з початку 1990-х, прийняв рішення позбутися російського бізнесу ще до початку війни — в 2021 році, а після вторгнення в Україну став згортати операції.

За період 2022−2025 рр. обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб та коштів на корпоративних рахунках зменшився у 90−150 разів.

Торік банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карт та зупинив операції по Системі швидких платежів ЦП, перекази, отримання готівки на терміналах та покупки за QR-кодом.

В листопаді 2024 року банк закрив останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в Москві.

У жовтні 2025 року Сітібанк припинив обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків.

