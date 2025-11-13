Останній великий американський банк пішов з рф — деталі
Один з найбільших західних банків на російському ринку американський Сitibank, що входив до топ-20 в рф за розміром активів, тепер остаточно йде з рф.
Російську «дочку» Citi буде продано Ренесанс Капіталу — фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров, раніше кандидат у президенти, який набрав 8% голосів на виборах 2012 року.
Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на розпорядження, яке дозволяє Citi продати російський банк, яке в середу підписав глава правлячого режиму путін.
Citi, який працював у рф з початку 1990-х, прийняв рішення позбутися російського бізнесу ще до початку війни — в 2021 році, а після вторгнення в Україну став згортати операції.
За період 2022−2025 рр. обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб та коштів на корпоративних рахунках зменшився у 90−150 разів.
Торік банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карт та зупинив операції по Системі швидких платежів ЦП, перекази, отримання готівки на терміналах та покупки за QR-кодом.
В листопаді 2024 року банк закрив останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в Москві.
У жовтні 2025 року Сітібанк припинив обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків.
