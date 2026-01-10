0 800 307 555
ру
Фондовый рынок
12
Xiaomi планирует поставить 550 тысяч электромобилей в 2026 году
Основатель корпорации Xiaomi Лей Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla.
Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Xiaomi готовит расширение линейки до шести моделей. В 2026 году ожидается выпуск четырёх новинок, среди которых внедорожники с удлиненным запасом хода.
Успех седана SU7, который эксперты назвали «предупредительным знаком» для западных автопроизводителей, закладывает основу для глобальной экспансии бренда в 2027 году.
Параллельно с автопроизводством Xiaomi разрабатывает собственные 3-нанометровые чипы Xring O1 для конкуренции с Apple.
Несмотря на успехи, компания сталкивается с усилением регуляторного контроля в Китае из-за аварий с участием SU7 и предупреждает о возможном дефиците микросхем памяти, что может повысить цены на смартфоны бренда уже в этом году.
По материалам:
УНН
Авто
