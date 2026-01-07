Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк на базе обанкротившегося RwS Bank Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

Европейская банковская группа Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Выход на рынок должен состояться на основе соглашения с государственным фондом гарантирования вкладов физических лиц Украины после получения согласования Национального банка.

Приобретение лицензии и передача активов

Согласно условиям соглашения, Iute Group должна приобрести банковскую лицензию переходного банка с выборочным переводом низкорисковых активов и соответствующих обязательств по розничным депозитам общим объемом около 4 млн евро от RWS Bank в новое украинское банковское учреждение Iute Group.

Финансирование приобретения будет производиться за счет имеющейся ликвидности группы. После завершения сделки новый банк станет правопреемником выбранных активов и депозитных обязательств RWS Bank.

Какие активы будут переданы

Активы, которые будут передаваться, будут в основном состоять из государственных облигаций и наличных средств. Кредитный портфель и связанный с ним кредитный риск в соглашение входить не будут.

В рамках сделки планируется перевод примерно 13 000 розничных клиентов вместе с их счетами и депозитами. Сеть отделений при этом передаваться не будет.

Iute Group заявляет о применении строгой инвестиционной дисциплины. Ожидается, что чистый убыток от банковских операций в Украине в 2026 году не превысит 3 млн евро.

Фокус на цифровую модель банкинга

Запланированный выход на украинский рынок направлен на развитие цифровой банковской модели Iute Group и предоставление финансовых услуг через цифровые каналы. В компании отмечают, что Украина за последние годы стала одним из наиболее цифровизованных финансовых рынков Европы с высоким уровнем внедрения цифровых сервисов.

Новый банк будет работать под брендом IuteBank.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Акционерного общества РВС Банк к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора.

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Сумма средств, которая может быть возмещена Фондом, составляет 299,9 млн. грн.

В настоящее время вкладчикам — физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям уже вернули 60,6 млн грн.

Finance.ua также писал, что РВС Банк получит нового владельца. Победителем конкурса на покупку актива стала эстонская финтех-группа Iute Group AS. 17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Для клиентов бывшего РВС Банка предусмотрены два сценария:

остаться в банке: Клиенты, чьи депозитные договоры истекли к 4 ноября 2025 года, или у которых были текущие счета, могут продолжать обслуживание уже в новом «Юте Банке»;

забрать денежные средства: вкладчики имеют право получить свои деньги через Фонд гарантирования.

