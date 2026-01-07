0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк на базе обанкротившегося RwS Bank

Фондовый рынок
1
Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк на базе обанкротившегося RwS Bank
Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк на базе обанкротившегося RwS Bank
Европейская банковская группа Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Выход на рынок должен состояться на основе соглашения с государственным фондом гарантирования вкладов физических лиц Украины после получения согласования Национального банка.

Приобретение лицензии и передача активов

Согласно условиям соглашения, Iute Group должна приобрести банковскую лицензию переходного банка с выборочным переводом низкорисковых активов и соответствующих обязательств по розничным депозитам общим объемом около 4 млн евро от RWS Bank в новое украинское банковское учреждение Iute Group.
Финансирование приобретения будет производиться за счет имеющейся ликвидности группы. После завершения сделки новый банк станет правопреемником выбранных активов и депозитных обязательств RWS Bank.

Какие активы будут переданы

Активы, которые будут передаваться, будут в основном состоять из государственных облигаций и наличных средств. Кредитный портфель и связанный с ним кредитный риск в соглашение входить не будут.
В рамках сделки планируется перевод примерно 13 000 розничных клиентов вместе с их счетами и депозитами. Сеть отделений при этом передаваться не будет.
Iute Group заявляет о применении строгой инвестиционной дисциплины. Ожидается, что чистый убыток от банковских операций в Украине в 2026 году не превысит 3 млн евро.

Фокус на цифровую модель банкинга

Запланированный выход на украинский рынок направлен на развитие цифровой банковской модели Iute Group и предоставление финансовых услуг через цифровые каналы. В компании отмечают, что Украина за последние годы стала одним из наиболее цифровизованных финансовых рынков Европы с высоким уровнем внедрения цифровых сервисов.
Новый банк будет работать под брендом IuteBank.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Акционерного общества РВС Банк к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора.
Читайте также
Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Сумма средств, которая может быть возмещена Фондом, составляет 299,9 млн. грн.
В настоящее время вкладчикам — физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям уже вернули 60,6 млн грн.
Finance.ua также писал, что РВС Банк получит нового владельца. Победителем конкурса на покупку актива стала эстонская финтех-группа Iute Group AS. 17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.
24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Для клиентов бывшего РВС Банка предусмотрены два сценария:
  • остаться в банке: Клиенты, чьи депозитные договоры истекли к 4 ноября 2025 года, или у которых были текущие счета, могут продолжать обслуживание уже в новом «Юте Банке»;
  • забрать денежные средства: вкладчики имеют право получить свои деньги через Фонд гарантирования.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems