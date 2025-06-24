Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине — Finance.ua

Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине
В современных экономических условиях вопрос неплатежеспособности остается очень актуальным. В Минюсте отмечают, что если должник не может выполнить свои финансовые обязательства, это негативно влияет не только на его собственную деятельность, но и на интересы кредиторов, стабильность рынка и общее состояние экономики государства.
Законодательное регулирование банкротства
Основным документом, регулирующим процедуры банкротства, является Кодекс Украины по процедурам банкротства. В нем определены правила восстановления платежеспособности юридических лиц или признание их банкротами с целью удовлетворения требований кредиторов. Отдельно предусмотрены механизмы восстановления платежеспособности физических лиц.
В то же время положения настоящего Кодекса не применяются к ликвидируемым банкам в соответствии со специальными законами — «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Что такое неплатежеспособность
Согласно Кодексу, неплатежеспособность — это ситуация, когда должник (кроме страховщика или кредитного союза) не может выполнить свои денежные обязательства после наступления срока их выполнения, и разрешить эту ситуацию можно только через процедуры, определенные Кодексом.
Также термин «неплатежеспособность» может быть официально установлен Национальным банком Украины — в частности, в отношении страховщиков.
Какие существуют процедуры по делам о банкротстве
1. Превентивная реструктуризация
Это комплекс мер, направленных на предупреждение неплатежеспособности. В них могут входить изменения в управлении, структуре активов и обязательств, операционная или финансовая перестройка бизнеса
и т. д.
Процедура превентивной реструктуризации может быть инициирована только самим должником через хозяйственный суд по месту его регистрации.
2. Судебные процедуры банкротства
Кодекс предусматривает несколько этапов судебного разбирательства дела о банкротстве:
- распоряжение имуществом должника,
- санация (финансовое оздоровление),
- ликвидация банкрота
Эти процедуры проводятся в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции.
Производство по делу о банкротстве может быть открыто по заявлению как кредитора, так и самого должника. Все дела рассматриваются хозяйственными судами по месту регистрации юридического лица.
Хозяйственный суд, ведущий дело о банкротстве, решает все связанные с ним споры, в частности:
- имущественные споры и споры о взыскании задолженности;
- споры по поводу действий должника — например, о признании недействительными договоров или результатов аукциона;
- трудовые споры: о заработной плате или восстановлении в должности;
- споры с налоговыми органами об определении и уплате налогового долга
Как происходит рассмотрение дела?
Сразу после открытия производства вводится процедура распоряжения имуществом должника. После ее завершения суд либо переходит к следующему этапу (санации или ликвидации), либо закрывает дело, если оснований для дальнейших действий нет.
К слову, с октября 2019 года в Украине появилась процедура банкротства физлиц. Это должно было помочь банкам решить проблему «плохих» кредитов, выданных «физикам», а последним — избавиться от старых долгов и восстановить финансовую репутацию. Детальнее о процедуре мы рассказывали в статье по ссылке.
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