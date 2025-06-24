Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине — Finance.ua

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Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине

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Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине
Что следует знать о неплатежеспособности и банкротстве в Украине
В современных экономических условиях вопрос неплатежеспособности остается очень актуальным. В Минюсте отмечают, что если должник не может выполнить свои финансовые обязательства, это негативно влияет не только на его собственную деятельность, но и на интересы кредиторов, стабильность рынка и общее состояние экономики государства.

Законодательное регулирование банкротства

Основным документом, регулирующим процедуры банкротства, является Кодекс Украины по процедурам банкротства. В нем определены правила восстановления платежеспособности юридических лиц или признание их банкротами с целью удовлетворения требований кредиторов. Отдельно предусмотрены механизмы восстановления платежеспособности физических лиц.
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В то же время положения настоящего Кодекса не применяются к ликвидируемым банкам в соответствии со специальными законами — «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Что такое неплатежеспособность

Согласно Кодексу, неплатежеспособность — это ситуация, когда должник (кроме страховщика или кредитного союза) не может выполнить свои денежные обязательства после наступления срока их выполнения, и разрешить эту ситуацию можно только через процедуры, определенные Кодексом.
Также термин «неплатежеспособность» может быть официально установлен Национальным банком Украины — в частности, в отношении страховщиков.

Какие существуют процедуры по делам о банкротстве

1. Превентивная реструктуризация

Это комплекс мер, направленных на предупреждение неплатежеспособности. В них могут входить изменения в управлении, структуре активов и обязательств, операционная или финансовая перестройка бизнеса и т. д.
Процедура превентивной реструктуризации может быть инициирована только самим должником через хозяйственный суд по месту его регистрации.

2. Судебные процедуры банкротства

Кодекс предусматривает несколько этапов судебного разбирательства дела о банкротстве:
  • распоряжение имуществом должника,
  • санация (финансовое оздоровление),
  • ликвидация банкрота
Эти процедуры проводятся в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции.
Производство по делу о банкротстве может быть открыто по заявлению как кредитора, так и самого должника. Все дела рассматриваются хозяйственными судами по месту регистрации юридического лица.
Хозяйственный суд, ведущий дело о банкротстве, решает все связанные с ним споры, в частности:
  • имущественные споры и споры о взыскании задолженности;
  • споры по поводу действий должника — например, о признании недействительными договоров или результатов аукциона;
  • трудовые споры: о заработной плате или восстановлении в должности;
  • споры с налоговыми органами об определении и уплате налогового долга

Как происходит рассмотрение дела?

Сразу после открытия производства вводится процедура распоряжения имуществом должника. После ее завершения суд либо переходит к следующему этапу (санации или ликвидации), либо закрывает дело, если оснований для дальнейших действий нет.
К слову, с октября 2019 года в Украине появилась процедура банкротства физлиц. Это должно было помочь банкам решить проблему «плохих» кредитов, выданных «физикам», а последним — избавиться от старых долгов и восстановить финансовую репутацию. Детальнее о процедуре мы рассказывали в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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