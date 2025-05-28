Как банки-банкроты реструктуризируют свои долги: данные ФГВФЛ — Finance.ua

Как банки-банкроты реструктуризируют свои долги: данные ФГВФЛ
В апреле текущего года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 40,8 млн грн от погашения кредитов, в частности, 32,25 млн грн — по программам реструктуризации.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Итого с 2022 года должники банков, находящихся в управлении Фонда, вернули более 1,18 млрд грн. Из этих средств около 763 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.
В частности, наблюдается увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов. В остальном это обусловлено проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, у которых значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.
Отметим, что средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
Как работают программы реструктуризации
Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.
Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.
- Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и произвести платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.
- Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, которые предусматривают: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации. В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем дольше срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.
На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к банку-кредитору, ликвидируемому Фондом, относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.
Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.
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