ФГВФЛ ввел новый порядок выплат для некоторых категорий вкладчиков — Finance.ua

ФГВФЛ ввел новый порядок выплат для некоторых категорий вкладчиков Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ ввел новый порядок выплат для некоторых категорий вкладчиков

С 15 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел новый механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах или признанным без вести отсутствующими.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фонд отмечает, что обновленный порядок учитывает вызовы, связанные с полномасштабной войной, и направлен на усиление защиты прав вкладчиков.

Что меняется?

Теперь выплата гарантированной суммы возмещения по вкладу таких лиц будет осуществляться опекуну над их имуществом. Для этого опекун должен обратиться в любой банк-агент ФГВФЛ и предоставить:

нотариально выданное свидетельство о назначении опекуна над имуществом лица, пропавшего без вести или признанного без вести отсутствующим;

паспорт или другой удостоверяющий документ опекуна;

документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) опекуна;

копии паспорта (или иного удостоверения) вкладчика и документа из его РНУКНП.

Список банков-агентов размещен на официальном сайте Фонда по ссылке

Если прошло более трех лет с начала ликвидации банка

В случае, когда с начала ликвидации банка прошло более трех лет (или пять для системно важных банков), опекун сначала должен обратиться в Фонд с заявлением о выплате. Заявление можно подать лично или отправить по почте, обязательно указав ФИО заявителя и контактный адрес.

К заявлению необходимо приложить:

копии документов, удостоверяющих личности заявителя и вкладчика;

копии документов с РНУКНП обоих лиц;

нотариально заверенную копию свидетельства назначения опекуна.

Заявление должно быть подписано собственноручно или квалифицированной электронной подписью.

После рассмотрения документов Фонд передает информацию в банк-агент и сообщает опекуну о возможности получения средств.

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Обновление Положения о порядке возмещения также урегулировало механизм выплат гарантированной суммы тому из супругов, кто пережил вкладчика и получил документ о праве собственности на долю в общем имуществе.

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