ФГВФЛ ввел новый порядок выплат для некоторых категорий вкладчиков — Finance.ua

ФГВФЛ ввел новый порядок выплат для некоторых категорий вкладчиков
С 15 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел новый механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах или признанным без вести отсутствующими.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Фонд отмечает, что обновленный порядок учитывает вызовы, связанные с полномасштабной войной, и направлен на усиление защиты прав вкладчиков.
Что меняется?
Теперь выплата гарантированной суммы возмещения по вкладу таких лиц будет осуществляться опекуну над их имуществом. Для этого опекун должен обратиться в любой банк-агент ФГВФЛ и предоставить:
- нотариально выданное свидетельство о назначении опекуна над имуществом лица, пропавшего без вести или признанного без вести отсутствующим;
- паспорт или другой удостоверяющий документ опекуна;
- документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) опекуна;
- копии паспорта (или иного удостоверения) вкладчика и документа из его РНУКНП.
Список банков-агентов размещен на официальном сайте Фонда по ссылке.
Если прошло более трех лет с начала ликвидации банка
В случае, когда с начала ликвидации банка прошло более трех лет (или пять для системно важных банков), опекун сначала должен обратиться в Фонд с заявлением о выплате. Заявление можно подать лично или отправить по почте, обязательно указав ФИО заявителя и контактный адрес.
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личности заявителя и вкладчика;
- копии документов с РНУКНП обоих лиц;
- нотариально заверенную копию свидетельства назначения опекуна.
Заявление должно быть подписано собственноручно или квалифицированной электронной подписью.
После рассмотрения документов Фонд передает информацию в банк-агент и сообщает опекуну о возможности получения средств.
Обновление Положения о порядке возмещения также урегулировало механизм выплат гарантированной суммы тому из супругов, кто пережил вкладчика и получил документ о праве собственности на долю в общем имуществе.
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