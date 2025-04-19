На сколько вырос объем банковских вкладов населения: данные НБУ — Finance.ua

На сколько вырос объем банковских вкладов населения: данные НБУ Сегодня 10:06 — Казна и Политика

На сколько вырос объем банковских вкладов населения: данные НБУ

Согласно оперативным данным, объем гривневых средств на счетах физических лиц по итогам І квартала вырос на 0,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Срочные вклады

В регуляторе отметили, что ключевой фактор этого роста — прирост именно срочных средств, объемы которых с начала года, по оперативным данным, выросли на 2,8%.

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В общей сложности рост срочных средств длится семь месяцев подряд. По результатам I квартала срочная структура гривневых средств физических лиц в банках улучшилась.

Объем гривневых средств на счетах юридических лиц по итогам І квартала меньше показателя на начало года на 0,6%.

Однако в феврале он вырос на 2%, в марте — еще на 3,1%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных оттоков.

«Банки и дальше со значительным запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объемы высококачественных ликвидных активов превышают показатели до полномасштабного вторжения», — отметили в регуляторе.

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Поэтому в начале этого года повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенные времена, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года, сокращаются в начале следующего.

В Нацбанке отмечали, что это сокращение достаточно быстро компенсируется и не имеет существенного влияния на состояние ликвидности банковской системы.

По состоянию на начало апреля объем гривневых средств клиентов в банках составляет 1,9 трлн грн, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.

Это ключевые ресурсы для дальнейшего наращивания инвестиций и кредитования банками, что и в дальнейшем будет способствовать восстановлению экономики и укреплению обороноспособности Украины.

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