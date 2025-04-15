Продажа активов обанкротившихся банков в прошлом году принесла Фонду гарантирования вкладов 3,8 млрд грн — Finance.ua
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Продажа активов обанкротившихся банков в прошлом году принесла Фонду гарантирования вкладов 3,8 млрд грн

Фондовый рынок
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Продажа активов обанкротившихся банков в прошлом году принесла Фонду гарантирования вкладов 3,8 млрд грн
Продажа активов обанкротившихся банков в прошлом году принесла Фонду гарантирования вкладов 3,8 млрд грн
В прошлом году общие поступления в находящиеся в процессе ликвидации банки составили 3,8 млрд грн, из которых 40% поступили от продажи имущества на аукционах Prozorro.Продажи.
Об этом в интервью Укринформу рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай.
«Мы видим, что спрос на активы есть, даже несмотря на риски и недостаточную уверенность в долгосрочной перспективе. Но здесь все зависит от качества активов, которые мы продаем. Видим, что спроса из-за границы меньше — из-за военных рисков. Но спрос со стороны локальных инвесторов внутри страны держится, и некоторые активы мы продаем».
Среди успешных продаж прошлого года — недвижимость Проминвестбанка — помещения в каждом крупном областном центре. Гостиничный комплекс в Конча-Заспе в 2023 году был продан с конверсией (соотношение цены реализации к стартовой цене) более чем в 100%.
Также среди удачно реализованных активов — здание банка в центре Ивано-Франковска, за которое соревновались четыре участника. Благодаря конкуренции победная ставка выросла более чем вдвое — до 70 млн грн. За 72,3 млн (на 32% больше стартовой цены) выкупили нежилое здание под поликлинику в Киеве.

Выгодные депозиты в банках

Кроме того, за хорошую цену ФГОФО удалось продать права требования по кредитным договорам, в обеспечении по которым оформлены две электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях.
Как сообщал Укринформ, за три года со времени введения полной гарантии вкладов в апреле 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам ликвидированных банков более 9 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
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