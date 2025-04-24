На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов — Finance.ua
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На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов

Кредит&Депозит
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На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов
На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов
По состоянию на 1 апреля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 392,8 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 892,8 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 500,0 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд грн.
На 1 апреля 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:
На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
На счетах украинцев хранится около 1,4 трлн грн: размеры и валюта вкладов

Справка Finance.ua:

  • напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяется 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн;
  • 13 апреля 2025 года исполняется три года с момента введения 100%-ного гарантирования вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в Украине;
  • В течение трех лет, с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2025 года, Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков почти 9,3 млрд грн, что составляет более 96% общей гарантированной суммы в этих банках. По полной гарантии произведены выплаты вкладчикам 7 банков.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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