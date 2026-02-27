0 800 307 555
Netflix отказался покупать Warner Bros.

Фондовый рынок
38
В Netflix заявили, что у них нет желания продолжать торги
Медиакомпания Netflix Inc. не будет покупать транснациональный медиаконгломерат Warner Bros. Discovery Inc.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Netflix заявили, что хотя и считают, что сделка прошла бы одобрение регуляторов и была бы ценной для акционеров, у них нет желания продолжать торги.
«Мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для ответа последнего предложения Paramount Skydance, сделка больше не представляет финансового интереса», — говорится в заявлении Netflix.

Netflix сосредоточится на собственном бизнесе

Отмечается, что компания будет продолжать инвестировать в свой бизнес, включая около $20 миллиардов в фильмах, телешоу и другие развлекательные проекты.
Акции Netflix подскочили на целых 13% после закрытия торгов, что свидетельствует о том, что инвесторы были рады видеть, как компания выходит из сделки. Акции Warner Bros. упали, поскольку инвесторы больше не ожидают оживленных торгов. Акции Paramount почти не изменились.
В декабре Netflix подписал соглашение на сумму $82,7 миллиарда о приобретении студии и стримингового бизнеса Warner Bros., но неоднократные встречные предложения от Paramount по всей компании покинули аукцион открытым.
Поздним вечером в четверг Warner Bros. признала последнее предложение Paramount в размере $31 за акцию наилучшим предложением.
«Как только наш совет директоров проголосует за принятие соглашения о слиянии Paramount, это создаст огромную ценность для наших акционеров», — заявил генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав.

Конкуренция за Warner Bros. Discovery

17 февраля — американская кинокомпания Warner Bros. Discovery (WBD) договорилась со стриминговым гигантом Netflix временно возобновить переговоры по ее продаже с конкурирующей голливудской студией Paramount Skydance после того, как последняя повысила ставку.
До этого, в начале января совет директоров корпорации Warner Bros. Discovery отклонила обновленное предложение от Paramount Skydance, но изменила мнение, когда Paramount прибавил в цене еще $1 доллар за каждую акцию.
По материалам:
Укрінформ
Netflix
Payment systems