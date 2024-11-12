Шаг ко вступлению в ЕС: Украина начала пре-скрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта — Finance.ua

Шаг ко вступлению в ЕС: Украина начала пре-скрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта 12.11.2024, 11:44 — Казна и Политика

Шаг ко вступлению в ЕС: Украина начала пре-скрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта

Украина и Европейская комиссия совместно начали пре-скрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта в рамках евроинтеграционного процесса.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач в Facebook.

По его словам, подготовка к официальной оценке соответствия украинского законодательства нормам положений acquis ЕС является важным этапом на пути евроинтеграции и первым шагом в сложном переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

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Обновленное законодательство в рамках евроинтеграционного процесса станет основой для дальнейшего реформирования отрасли транспорта в соответствии со стандартами ЕС.

В частности, Украина презентовала наработанные документы, которые имплементируют регламенты ЕС № 1072/2009, № 1073/2009, № 1071/2009 — законопроект № 4560 и постановления № 1001 и № 176, которыми вводятся изменения Лицензионных условий и обновленные правила предоставления услуг пассажирского транспорта.

Кроме того, речь шла во время работы об имплементации в закон «Об автомобильном транспорте» и других национальных актов норм регламента № 561/2006 и директивы 2020/1057.

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Обсудили участники встречи и законопроекты, которые внедряют в Украине европейские правила перевозок опасных грузов и социально важные услуги по перевозкам пассажиров (законопроекты № 1193−1 и № 4583).

«На этом этапе мы ожидаем экспертных комментариев и рекомендаций от европейских партнеров для дальнейшей адаптации нашего законодательства к стандартам ЕС. Будем учитывать их в процессе дальнейшей работы над законодательством, чтобы к моменту начала официального скрининга показать успешный результат», — отметил Деркач.

Напомним, в июне этого года Совет ЕС официально согласовал утвержденный ранее на уровне послов мандат на переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла , что продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.

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