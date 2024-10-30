Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз — Finance.ua

Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз
Вступление Украины в Европейский Союз требует специальной аграрной политики, потому что у нее слишком мощное сельское хозяйство.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Trwam.
«Если мы говорим о вступлении Украины в ЕС, то вопрос ее сельского хозяйства требует детального анализа, обсуждения и особой европейской политики в этой сфере, потому что украинское сельское хозяйство действительно настолько мощное, что может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде», — сказал он.
Ранее польский министр по делам ЕС Адам Шлапка заявил, что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными, поскольку есть спорные сферы. По словам чиновника, в Польше понимают, что Украина находится в сложной ситуации, но и украинское общество должно понимать: у Польши, Германии, Франции есть собственные интересы. Поэтому необходимо совместно находить наилучшие решения.
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