Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз — Finance.ua

Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Европейский Союз требует специальной аграрной политики, потому что у нее слишком мощное сельское хозяйство.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Trwam.

«Если мы говорим о вступлении Украины в ЕС, то вопрос ее сельского хозяйства требует детального анализа, обсуждения и особой европейской политики в этой сфере, потому что украинское сельское хозяйство действительно настолько мощное, что может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде», — сказал он.

Читайте также Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Ранее польский министр по делам ЕС Адам Шлапка заявил , что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными, поскольку есть спорные сферы. По словам чиновника, в Польше понимают, что Украина находится в сложной ситуации, но и украинское общество должно понимать: у Польши, Германии, Франции есть собственные интересы. Поэтому необходимо совместно находить наилучшие решения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.