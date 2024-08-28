Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

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Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Казна и Политика
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Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС
Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС
Кабинет Министров принял постановление, которым предусмотрено создание Межведомственной рабочей группы по обеспечению переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации его законодательства.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Также будут созданы 36 рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины по соответствующим разделам переговорной рамки Евросоюза.
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«Мы уже начали следующий этап на пути к членству, а именно — двусторонние встречи в рамках официального скрининга. Эффективная координация является ключевым инструментом обеспечения результативных переговоров с ЕС. Мы выстраиваем переговорную архитектуру для того, чтобы каждая деталь сложного и бюрократического механизма работала четко и слаженно», — отметила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Утвержден перечень органов власти, учреждений и институций, представители которых входят в каждую из рабочих групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.
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«Наша цель — обеспечить скоординированную работу между всеми участниками переговорного процесса. Это важно для качественной подготовки к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках официального скрининга соответствия национального законодательства праву ЕС, а затем для разработки переговорных позиций, других необходимых документов», — отметила вице-премьер-министр.
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Межведомственная рабочая группа, создание которой предусмотрено в постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Главой Межведомственной рабочей группы стала Стефанишина.
В соответствии с положением о Межведомственной рабочей группе, среди ее задач, в частности:
  • содействие обеспечению подготовки к проведению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности, путем консолидированного формирования органами законодательной и исполнительной власти переговорной позиции Украины;
  • определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании переговорной позиции Украины;
  • планирование, мониторинг и оценка результативности выполнения рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Европейской Комиссией касательно Украины.
По материалам:
Укрінформ
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