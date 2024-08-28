Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Правительство создало 36 рабочих групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Кабинет Министров принял постановление, которым предусмотрено создание Межведомственной рабочей группы по обеспечению переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации его законодательства.

Об этом сообщает Правительственный портал

Также будут созданы 36 рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины по соответствующим разделам переговорной рамки Евросоюза.

«Мы уже начали следующий этап на пути к членству, а именно — двусторонние встречи в рамках официального скрининга. Эффективная координация является ключевым инструментом обеспечения результативных переговоров с ЕС. Мы выстраиваем переговорную архитектуру для того, чтобы каждая деталь сложного и бюрократического механизма работала четко и слаженно», — отметила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Утвержден перечень органов власти, учреждений и институций, представители которых входят в каждую из рабочих групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.

«Наша цель — обеспечить скоординированную работу между всеми участниками переговорного процесса. Это важно для качественной подготовки к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках официального скрининга соответствия национального законодательства праву ЕС, а затем для разработки переговорных позиций, других необходимых документов», — отметила вице-премьер-министр.

Межведомственная рабочая группа, создание которой предусмотрено в постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Главой Межведомственной рабочей группы стала Стефанишина.

В соответствии с положением о Межведомственной рабочей группе, среди ее задач, в частности:

содействие обеспечению подготовки к проведению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности, путем консолидированного формирования органами законодательной и исполнительной власти переговорной позиции Украины;

определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании переговорной позиции Украины;

планирование, мониторинг и оценка результативности выполнения рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Европейской Комиссией касательно Украины.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.