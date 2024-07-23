Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС

Казна и Политика
35
Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС
Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отметил важность эффективного использования следующих 5 лет в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Начат двусторонний скрининг, что является более техническим этапом процесса.
Читайте также
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил важность, после начала двустороннего скрининга в переговорах по вступлению Украины в ЕС, эффективного использования следующих 5 лет для достижения успеха в этом процессе, сообщили в Офисе Президента.
Читайте также
«Отныне, с началом двустороннего скрининга, мы перешли в более технический процесс переговоров, и результаты нашей работы станут двигателем успеха на этом пути. Следующие 5 лет — это окно возможностей, которое мы все (ЕС и Украина) должны использовать очень мудро, не тратя попусту время», — отметил Жовква во время публичной дискуссии о процессе вступления Украины в ЕС.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.