Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС — Finance.ua

Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Будут ли следующие 5 лет «окном возможностей» в процессе переговоров о вступлении в ЕС

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отметил важность эффективного использования следующих 5 лет в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Начат двусторонний скрининг, что является более техническим этапом процесса.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил важность, после начала двустороннего скрининга в переговорах по вступлению Украины в ЕС, эффективного использования следующих 5 лет для достижения успеха в этом процессе, сообщили в Офисе Президента.

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«Отныне, с началом двустороннего скрининга, мы перешли в более технический процесс переговоров, и результаты нашей работы станут двигателем успеха на этом пути. Следующие 5 лет — это окно возможностей, которое мы все (ЕС и Украина) должны использовать очень мудро, не тратя попусту время», — отметил Жовква во время публичной дискуссии о процессе вступления Украины в ЕС.

УНН По материалам:

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