Из каких стран ЕС массово выезжают украинские беженцы, — данные Евростата Сегодня 09:38 — Мир

Из каких стран ЕС массово выезжают украинские беженцы, — данные Евростата

В странах Евросоюза временной защитой пользуются 4,2 млн человек из Украины.

В последнее время количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС, свидетельствуют данные Евростата.

Среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются:

Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 520; 22,7%);

Чехия (364 375; 8,7%).

В то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4705; +4,0%); Болгария (+3475; +7,6%).

Как отмечается в отчете Евростата, количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Самое большое снижение зафиксировано в следующих странах: Чехии (-20 700; -5,4%); Швеции (-9960; -21,5%); Австрии (-9130; -11,1%); Дании (-5385; -14,5%); Польше (-1680; -0,2%).

Среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины.

Справка Finance.ua:

За рубежом в связи с войной находятся около 5 млн украинцев. Из них около 4,3 млн имеют статус временной защиты в странах Евросоюза.

Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года.



Гуманитарная помощь украинским беженцам в Чехии увеличится в связи с отменой бесплатного жилья.



В Польше начала действовать новая программа помощи беженцам из Украины «Вместе к Независимости». Таким образом, польское правительство хочет стимулировать украинцев выезжать из коллективных центров и начинать самостоятельную жизнь.



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