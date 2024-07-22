Кулеба назвал министрам ЕС пять шагов для срочной помощи энергетике Украины — Finance.ua

Кулеба назвал министрам ЕС пять шагов для срочной помощи энергетике Украины Сегодня 16:38 — Энергетика

Кулеба назвал министрам ЕС пять шагов для срочной помощи энергетике Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел ЕС назвал пять шагов для срочной помощи энергетике Украины, сообщили в МИД Украины.

Кулеба, в понедельник принявший онлайн участие в заседании, подчеркнул, что Украина активно предпринимает целый ряд шагов для улучшения ситуации в поврежденной российскими ударами энергетической системе. Он назвал пять приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме.

«Наши усилия сосредоточены на пяти направлениях. Первое — это усиление противовоздушной обороны. Второе — это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третье — децентрализация энергосистемы, в частности установка когенерационных установок. Четвертое — увеличение импортных мощностей из ЕС из нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый — привлечение средств и оборудования от партнеров», — отметил министр.

Глава МИД Украины призвал европейских партнеров активизировать усилия по этим пяти направлениям работы.

Кроме того, во время заседания министр приветствовал решение союзников начать процесс использования доходов от активов рф в пользу Украины, в частности закупки вооружения у украинских производителей, и поблагодарил ЕС за 14-й пакет санкций против россии. Кулеба подчеркнул, что союзники должны уделить особое внимание контролю над исполнением санкционного режима и экспортному контролю компонентов, которые россия использует в производстве оружия.

УНН По материалам:

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