Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар — Finance.ua

Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар Сегодня 09:16

Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар

Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20%.

Об этом сообщил еврокомиссар из бюджета Хан Йоханнес, цитирует Oldenburger Onlinezeitung.

По его словам, при условии вступления Украины в Евросоюз блок должен увеличить семилетний бюджет на 200 млрд евро. Он объясняет такое расширение действующими правилами предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС.

Однако Йоханнес подчеркивает, что 200 млрд евро — это 0,2% европейского экономического производства. Политик называет это «выгодной инвестицией», поскольку у Украины, по его словам, есть мощный экономический потенциал.

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В то же время комиссара беспокоит то, что союз должен подготовить законодательную базу для вступления Украины и объединить «большой сельскохозяйственный сектор Украины» с сельским хозяйством ЕС.

Йоханнес также считает, что блок должен провести институциональные реформы, не зависящие от вступления Украины и других кандидатов. В частности, речь идет о принятии решений большинством голосов вместо единогласия во внешней политике.

Учитывая это, еврокомиссар называет вступление Украины в ЕС до начала следующей семилетней финансовой программы (в 2028 году) нереальным.

Справка Finance.ua:

Украина подала заявление на членство в ЕС в конце февраля 2022 — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения россии. В июне того же года блок предоставил Украине статус кандидата на вступление.

Еще через год Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, а уже в конце 2023 года Европейский совет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении.



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