Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар

13
Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар
Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% - еврокомиссар
Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20%.
Об этом сообщил еврокомиссар из бюджета Хан Йоханнес, цитирует Oldenburger Onlinezeitung.
По его словам, при условии вступления Украины в Евросоюз блок должен увеличить семилетний бюджет на 200 млрд евро. Он объясняет такое расширение действующими правилами предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС.
Однако Йоханнес подчеркивает, что 200 млрд евро — это 0,2% европейского экономического производства. Политик называет это «выгодной инвестицией», поскольку у Украины, по его словам, есть мощный экономический потенциал.
Читайте также
В то же время комиссара беспокоит то, что союз должен подготовить законодательную базу для вступления Украины и объединить «большой сельскохозяйственный сектор Украины» с сельским хозяйством ЕС.
Йоханнес также считает, что блок должен провести институциональные реформы, не зависящие от вступления Украины и других кандидатов. В частности, речь идет о принятии решений большинством голосов вместо единогласия во внешней политике.
Учитывая это, еврокомиссар называет вступление Украины в ЕС до начала следующей семилетней финансовой программы (в 2028 году) нереальным.

Справка Finance.ua:

  • Украина подала заявление на членство в ЕС в конце февраля 2022 — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения россии. В июне того же года блок предоставил Украине статус кандидата на вступление.
  • Еще через год Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, а уже в конце 2023 года Европейский совет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.