Что изменится для Украины после вступления в ЕС — Finance.ua

Что изменится для Украины после вступления в ЕС Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Что изменится для Украины после вступления в ЕС

Старший проектный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики Украины Тарас Шимко говорит, что прогнозировать экономическое развитие Украины после вступления в ЕС — непросто, ведь в этой истории много переменных, которые могут кардинально повлиять на результат.

Впрочем, можно говорить об определенных сценариях и готовности государства к разным вариантам развития событий.

«Рост экономики на уровне 4% или даже 7% требует укрепления институтов, успешных реформ, привлечения инвестиций и т. д. Однако и этого недостаточно. Осуществление оптимистического прогноза зависит от эффективного использования средств, в частности, предназначенных для восстановления. Ключевой вопрос — будет ли у Украины достаточно собственных квалифицированных работников и ресурсов для реализации этих проектов в будущем», — пояснил Шимко.

Он добавляет, что другой важный аспект — влияние конкуренции на рынках. Вступление в единый рынок ЕС может стать источником как новых возможностей, так и вызовов для украинских компаний. С одной стороны, доступ к крупному рынку потребителей может стимулировать увеличение экспорта и привлечение инвестиций. С другой стороны, завышенная конкуренция может поставить под опасность позиции внутренних производителей и требовать от них повышения конкурентоспособности.

Напомним, что до сих пор продолжается блокада границы польскими аграриями, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Польша отказывается поддерживать продление режима либерализации торговли ЕС с Украиной. Аграрии жалуются на конкуренцию и предлагают дополнительные меры по защите польских фермеров от украинской конкуренции.

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Недовольны конкуренцией не только польские фермеры. Венгрия и Словакия также присоединялись к блокированию границы и проводили акции протестов.

Ключевой аспект для стабильного развития — создание высокой добавленной стоимости в производстве и существенное увеличение экспорта. Речь идет не только о переработке сырья, но и об активной интеграции в глобальные цепочки производства, развитии инновационных технологий и повышении качества продукции.

Вступление в ЕС будет способствовать в краткосрочной перспективе экономическому оживлению реального сектора экономики и предоставит Украине доступ к структурным фондам ЕС.

Оптимистический прогноз, предложенный НБУ, выглядит реалистично. Опираясь на заявления правительства, есть устойчивый тренд на укрепление экономики и рост ВВП".

В НБУ считают, что сближение с уровнями доходов экономик ЕС будет происходить путем роста реального ВВП и укрепления реального обменного курса. Реализация оптимистического сценария поначалу может привести даже к временному «перегреву» экономики и увеличению темпов роста потребительских цен.

Кроме того, благоприятный сценарий экономического роста предполагает длительное сохранение значительного дефицита торгового баланса, ведь приток инвестиций будет стимулировать как инвестиционный, так и потребительский импорт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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