В Евросоюзе 25% рынка в этом году будут занимать электромобили китайского производства — Financial Times
В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае, поскольку новые участники рынка продолжают отбирать продажи у местных конкурентов.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ политической группы «Транспорт и окружающая среда» (Transport&Environment).
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Согласно исследованию компании, около 19,5% проданных в блоке электромобилей в прошлом году были произведены в Китае благодаря росту европейских продаж китайских брендов, таких как MG и BYD, а также таким факторам, как использование американской группой Tesla своего завода в Шанхае для поставок части продукции на европейский рынок.
По данным T&E, в 2024 году эта доля вырастет до 25,3%, поскольку китайские национальные производители продолжают отбирать долю рынка у известных европейских брендов по всему континенту.
«В то время как многие западные производители, включая Tesla, BMW и Renault, производят электромобили в Китае, которые они импортируют в Европу, только электромобили китайских брендов составят 11% рынка электромобилей ЕС в этом году, а к 2027 году эта доля вырастет до 20%», — говорится в сообщении.
Китайские бренды, такие как BYD, уже выросли с 0,4% европейского рынка электромобилей в 2019 году до 8% продаж в прошлом году.
Соответствующие данные появились в то время, когда Брюссель завершает расследование того, помогли ли местные субсидии электромобилям, произведенным в Китае, вытеснить модели европейского производства.
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