Электромобиль Xiaomi будет стоить менее $69,4 тыс. — Finance.ua

Электромобиль Xiaomi будет стоить менее $69,4 тыс.
Первый электромобиль производства китайской компании Xiaomi будет стоить менее 500 тыс. юаней ($69,4 тыс.).
Об этом заявил основатель и гендиректор компании Лей Цзюнь.
Для сравнения: цены на Model S от Tesla в Китае начинаются с 698,9 тыс. юаней, на Model 3 — с 245,9 тыс. юаней.
«Наша цель — сделать Xiaomi SU7 самым красивым, самым удобным для вождения и „умным“ седаном в ценовой категории ниже 500 тыс. юаней», — написал Лей Цзюнь в соцсети Weibo.
Продажи пятиместного седана, получившего название SU7 (Speed Ultra), стартуют 28 марта. Он будет доступен для предварительного заказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах.
Электромобиль, анонсированный еще в 2021 году, был представлен в конце 2023 года. У него запас хода до 800 км на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час.
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