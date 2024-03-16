Компания Xiaomi сообщила о начале поставок своего первого электромобиля (фото) — Finance.ua

Компания Xiaomi сообщила о начале поставок своего первого электромобиля (фото) Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Компания Xiaomi сообщила о начале поставок своего первого электромобиля (фото), Фото: BBC

Китайский технологический гигант Xiaomi заявил, что уже в этом месяце начнет поставки своего первого электромобиля, цена автомобиля будет объявлена ​​28 марта.

Об этом сообщает BBC.

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По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed ​​Ultra 7 (SU7) — это технология «суперелектродвигателя», которая способна разгоняться быстрее, чем некоторые электромобили Tesla и Porsche.

SU7 будет производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине, который может выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Фото: Reuters

Также в компании сообщили о планах инвестировать 10 млрд долларов в автомобильный бизнес в течение следующих 10 лет и войти в пятерку крупнейших автопроизводителей в мире.

«Автомобили, телефоны и другие устройства Xiaomi будут иметь общую операционную систему, которая может заинтересовать существующих клиентов», — отметили в Xiaomi.

В компании заявили, что у них 59 магазинов в 29 городах по всей стране, которые готовы принимать заказы на электромобили.

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