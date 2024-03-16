Компания Xiaomi сообщила о начале поставок своего первого электромобиля (фото) — Finance.ua

Компания Xiaomi сообщила о начале поставок своего первого электромобиля (фото)
Китайский технологический гигант Xiaomi заявил, что уже в этом месяце начнет поставки своего первого электромобиля, цена автомобиля будет объявлена 28 марта.
Об этом сообщает BBC.
По словам генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) — это технология «суперелектродвигателя», которая способна разгоняться быстрее, чем некоторые электромобили Tesla и Porsche.
SU7 будет производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине, который может выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.
Также в компании сообщили о планах инвестировать 10 млрд долларов в автомобильный бизнес в течение следующих 10 лет и войти в пятерку крупнейших автопроизводителей в мире.
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«Автомобили, телефоны и другие устройства Xiaomi будут иметь общую операционную систему, которая может заинтересовать существующих клиентов», — отметили в Xiaomi.
В компании заявили, что у них 59 магазинов в 29 городах по всей стране, которые готовы принимать заказы на электромобили.
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