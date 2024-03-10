Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото) — Finance.ua

Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото)
Xiaomi представила новые часы Smart Band 8 Pro. Они немного больше и лучше предыдущей модели. Часы поставляются с зарядным устройством, крепящимся на магнитах, и с TPU ремешком. Цена устройства — 70 евро.
Об этом пишет GSMarena.
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Характеристики Smart Band 8 Pro
Новая модель предлагает некоторые улучшения:
- 1,74-дюймовый дисплей против 1,64-дюймового;
- более четкий экран — 336 ppi;
- яркость 600 нит (на 100 нит больше);
- аккумулятор почти на 20% больше.
Браслет работает под управлением фирменной ОС Xiaomi. Она проста в использовании. Свайп справа вызывает переключатели настроек, разные экранные панели находятся слева, свайп снизу вызывает сетку приложений, а свайп сверху показывает уведомление.
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Ремешок изготовлен из высокопрочного волокнистого полимера, который имеет непроводящее металлическое вакуумное покрытие, которое делает его похожим на металл.
На дисплее установлено стекло Gorilla Glass 3. Часы водонепроницаемые до 50 метров, но Xiaomi предупреждает об опасности горячего душа или сауны. Плюс водонепроницаемость может со временем ухудшиться.
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