Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото) — Finance.ua
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Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото)
Xiaomi представила водонепроницаемые часы Smart Band 8 Pro (фото), Фото: Shutterstock
Xiaomi представила новые часы Smart Band 8 Pro. Они немного больше и лучше предыдущей модели. Часы поставляются с зарядным устройством, крепящимся на магнитах, и ​​с TPU ремешком. Цена устройства — 70 евро.
Об этом пишет GSMarena.
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Характеристики Smart Band 8 Pro

Новая модель предлагает некоторые улучшения:
  • 1,74-дюймовый дисплей против 1,64-дюймового;
  • более четкий экран — 336 ppi;
  • яркость 600 нит (на 100 нит больше);
  • аккумулятор почти на 20% больше.
Фото: grumpyfoot.com
Фото: grumpyfoot.com
Браслет работает под управлением фирменной ОС Xiaomi. Она проста в использовании. Свайп справа вызывает переключатели настроек, разные экранные панели находятся слева, свайп снизу вызывает сетку приложений, а свайп сверху показывает уведомление.
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Ремешок изготовлен из высокопрочного волокнистого полимера, который имеет непроводящее металлическое вакуумное покрытие, которое делает его похожим на металл.
На дисплее установлено стекло Gorilla Glass 3. Часы водонепроницаемые до 50 метров, но Xiaomi предупреждает об опасности горячего душа или сауны. Плюс водонепроницаемость может со временем ухудшиться.
По материалам:
Novyny.live
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