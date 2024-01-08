ТОП-7 лучших смарт-часов 2023 года (фото) — Finance.ua

ТОП-7 лучших смарт-часов 2023 года (фото) Сегодня 04:29 — Фондовый рынок

Сайт GSMArena составил свой топ умных часов, представленных в 2023 году. В список вошли самые удачные модели от разных производителей. Мест в рейтинге нет — только описание сильных сторон. Вот все устройства.

Apple Watch Series 9

По словам представителей сайта, это просто самые лучшие часы для большинства пользователей iPhone. В этой модели добавлен более быстрый чипсет, поддержка жестового управления двумя сведенными пальцами и куда более яркий дисплей.

Apple Watch Ultra 2

Эта модель подойдет тем, кому нужны самые ультимативные часы для iPhone. Watch Ultra 2 получила ту же настраиваемую кнопку действий, вращающуюся заводную головку для более удобного использования в перчатках и все преимущества Watch Series 9.

Samsung Galaxy Watch6

Одни из лучших часов для связи с Android-смартфоном. Эта модель теперь выпускается в двух размерах: 40 и 44 мм. Остальные практически неизменно — сапфировое стекло, защищающее дисплей, 5-нм процессор, Google Wear OS 4 с One UI Watch 5.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Модель Galax Watch6 Classic вернула себе вращающийся безель, и этого оказалось достаточно. Хотя также был увеличен экран: 1,3 или 1,5 дюйма на выбор. Это самые лучшие часы Samsung в 2023 году, но Watch6 Pro в линейке все же не хватает, отметили в GSMArena.

Huawei Watch GT 4

Все упомянутые выше часы имеют одну общую черту: они работают без подзарядки всего несколько дней, а в случае Apple — и вовсе один день. Именно здесь в игру вступают Huawei Watch GT 4, которые легко продержатся неделю. Плюс они прекрасно смотрятся и стоят дешевле конкурентов.

Xiaomi Watch 2 Pro

Одна из немногих моделей с двухдиапазонным GPS, причем очень точным. Гаджет работает на Google Wear OS 4 и держится до двух-трех дней в автономном режиме. Но лучшее в Xiaomi Watch 2 Pro — это доступная цена.

Google Pixel Watch 2

Часы с уникальным обтекаемым дизайном, которые радуют глаз. По сравнению с предшественником, вторая модель получила более быстрый чип и увеличенную автономность. В США также есть полная интеграция с Fitbit, что огромный плюс на местном рынке.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.